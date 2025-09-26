Delincuentes reincidentes se ceban con un bar de Rivas (Madrid) asaltado ocho veces

Los delincuentes reincidentes la han tomado con el bar Limonche de Rivas-Vaciamadrid, asaltado ocho veces en los últimos diez meses. La Guardia Civil ha esclarecido cinco de los robos y detenido a tres de los ladrones. Los arrestados son un toxicómano español, un mena (menor extranjero no acompañado) magrebí y otro español miembro de un clan familiar del municipio.

Los tres detenidos, delincuentes reincidentes, son vecinos del pueblo y los tres han quedado en libertad tras su detención acusados de cinco de los ocho alunizajes que ha sufrido el local.

«Nunca les pasa nada, tienen manga ancha para seguir robando», clama Francisco, el padre del dueño del bar asaltado. Roberto, su hijo, se ha gastado un dineral en instalar todas las medidas de seguridad existentes. El bar cuenta con cristales blindados, cortinas de humo y alarmas, pero los robos continúan y las pérdidas amenazan con arruinarle.

Un ladrón se quedó dormido dentro

El descaro de los ladrones reincidentes de Rivas llega a tal extremo que en uno de los asaltos a mismo bar, el ladrón se quedó dormido dentro. «Lo despertó la Guardia Civil, otro se cortó la femoral al romper los cristales del bar y estuvo a punto de morir», relata Francisco.

El último robo tuvo lugar el martes 16 de septiembre. El asaltante entró golpeando los cristales con una alcantarilla que dejó encima de la barra como recuerdo, como en otros robos en el mismo bar

La alarma saltó a las 5:36 de la madrugada y cuando los dueños llegaron al local se encontraron los cristales reventados, la cerradura y el marco de la puerta principal forzados y la caja registradora de última generación destrozada, valía 12.000 euros.

Ladrones reincidentes, ruina de los bares

La Guardia Civil detuvo al ladrón escondido en unos setos cerca del bar. Era un mena magrebí de 17 años que había sido expulsado de su centro de acogida por su conflictividad.

Los otros dos detenidos, españoles, también son ladrones reincidentes y residentes en Rivas. Uno es un toxicómano y el otro un hombre de media edad miembro de un conocido clan familiar del pueblo.

Expulsión del pueblo para los ladrones

Después de meses protestando sin éxito y pidiendo más presencia policial, los propietarios están valorando traspasar el negocio y marcharse. «Hemos pedido que soldaran las alcantarillas, pero no nos hacen caso, vinieron los concejales, nos prometieron más patrullas, pero tampoco ha sucedido».

Ahora, al octavo asalto al bar y con los dueños prácticamente al borde de la ruina, la alcaldesa de Izquierda Unida ha reaccionado. Ha llamado a la familia propietaria del negocio y les ha prometido que instalarán en las bocas de las alcantarillas un mecanismo para dificultar que los delincuentes extraigan las tapas para usarlas en los alunizajes.

La alcaldesa asegura que pedirá una orden de alejamiento de Rivas-Vaciamadrid para los delincuentes reincidentes. Una suerte de destierro temporal.

Francisco no quiere montar jaleo, sólo quiere ayudar a su hijo Roberto, el dueño del local. Insiste en que se solucione de una vez el problema con los delincuentes multirreincidentes y ha llegado a enviar una carta al defensor del pueblo exponiendo la situación que padece su familia.