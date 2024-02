⁠La alcaldesa comunista de Rivas da 20.000 € a dedo al restaurante de una compañera de lista electoral

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, comandado por Aída Castillejo (Izquierda Unida), ha otorgado varios contratos menores, adjudicados sin concurso abierto y por valor de más de 20.000 euros, a un restaurante propiedad de una de las candidatas de IU a ser concejal en los comicios locales de 2019 y de 2023. El Consistorio, en el que también gobierna el PSOE, ha regado con dinero público La Huella Café Cultural SL, propiedad de Sara Latorre, número 24 de la lista electoral de IU por delante del ex ministro Alberto Garzón y la hoy ministra Sira Rego.

Tal como ha podido acreditar OKDIARIO, el último contrato público cazado por este restaurante vegano llamado La Huella es con el encargo de dar un servicio de catering de seis degustaciones en el stand del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en la feria de turismo FITUR en 2024. Se trata de un montante de 15.840 euros, impuestos incluidos. No obstante, la cosa no queda ahí, ya que existen documentos que reflejan otros encargos por 1.650 euros (para el «almuerzo popular para el día de las huertas abiertas en el Soto del Grillo») y por otros 2.000 euros (en cheques regalo para los diez domicilios que más reciclaron). Además, desde la empresa pública Rivamadrid se han firmado varios encargos más con esta mercantil ligada a al equipo electoral de la alcaldesa Aída Castillejo.

Lejos de tramitar un procedimiento de contratación abierto para que pudieran pujar las empresas que lo desearan, el equipo de Aída Castillejo ha decidido optar por el favoritismo a un restaurante muy conocido por ella. La primera edil de este municipio de más de 100.0000 habitantes no ha dudado en encargar la comida al negocio de una de sus colaboradoras en la campaña electoral.

Además, en 2018 el restaurante vegano La Huella ganó el certamen culinario municipal Degusta Rivas. El Ayuntamiento convocó este premio y se seleccionó el restaurante de la integrante de las listas electorales municipales de IU. Se destacó que el carácter animalista de la carta representaba el espíritu de este municipio donde vive Alberto Garzón. Se buscaba un plato que fuera representativo del municipio y potenciar así el turismo gastronómico. De las seis propuestas finalistas que luchaban por el premio final, fue una tarta de calabaza e hinojo del restaurante de La Huella Vegana la que se alzó con el reconocimiento. «No gana La Huella sino todos los animales que no van a ser utilizados para elaborar este plato», declaró la jefa del restaurante.

La máxima responsable de La Huella no esconde su ideología en las entrevistas que ha realizado en los últimos tiempos. «Rivas es la mejor ciudad para un proyecto vegano, que tiene un componente ético y moral fortísimo», ha afirmado en línea con lo que propugna el Ejecutivo local.

«Además, es un municipio con una ciudadanía muy participativa y comprometida. Era el municipio perfecto para montar un negocio de este tipo por los valores que promueve», agregó en un repaso a su trayectoria, que arrancó en 2012, en plena crisis económica. A pesar de ello, afirma que «no hubo grandes dificultades» por la baja competencia en el nicho vegano. Destaca de sí misma que es una mujer liderando un negocio donde trabajan «muchas mujeres».

«Que una mujer lidere un negocio de hostelería no es tan frecuente, aunque es cierto que dentro del sector de la hostelería sí las hay. Además, siempre he sido estricta con cumplir mis obligaciones con los empleados: con las vacaciones, el cumplimiento de convenios, las horas extras pagadas o los salarios. Por eso, hay gente que lleva trabajando conmigo nueve, ocho o cinco años como empleados». Destaca que «las mujeres sí pueden tener más empatía y que mucha población vegana es femenina».

La dueña de La Huella Vegana.

En ese marco, ha resaltado el discurso de IU: «A veces me he encontrado hombres que por ser mujer, joven y madre me miraban con otros ojos. Creo que a las mujeres se nos exige el triple de esfuerzo. Hay una frase que me gusta mucho y creo que lo ilustra bien: Una mujer tiene que hacer el triple que un hombre para que se la valore la mitad».

Además, la dueña de La Huella no ahorra en calificativos positivos para el Ayuntamiento que ahora lidera Aída Castillejo. «Tengo que decir que la gente de Rivas también ha favorecido un proyecto con estos valores, incluida gente del Ayuntamiento que siempre ha apoyado que hubiera un restaurante vegano en la ciudad».

El Ayuntamiento de Aída Castillejo acumula polémicas. En las últimas semanas han llamado la atención las multas de 200 euros en zonas de bajas emisiones a coches de cero emisiones o, entre otras polémicas, la promesa de la alcaldesa de más ayudas a la UNRWA, la organización internacional investigada por colaborar con Hamás, el grupo terrorista detrás del sanguinario ataque a Israel del 7 de octubre.