‘Rotondas comunistas’: la aportación urbana de la nueva ministra de Juventud e Infancia

La mayor aportación de la nueva ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, exconcejal de Urbanismo y Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid entre 2015 y 2017 y consejera delegada de la Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid entre 2015 y 2019, fue cambiar el sentido de 15 rotondas para que los vehículos entraran por la izquierda, un cambio que los comunistas de este municipio madrileño lucen con indisimulado orgullo. El pretexto fue que los camiones de la basura, con la pala recogedora en lado derecho, podían así cargar los contenedores ubicados en el centro de la rotonda. Además, esgrimieron que no se trata de «rotondas» habituales de tráfico con varias incorporaciones, sino de «plazas pequeñas cerradas», cuando en realidad, sí tienen una entrada y salida y son de acceso totalmente abierto y público.

Poco lo importó a la nueva ministra que viandantes y conductores expresaran su malestar con el cambio: entrar en la rotondan por la izquierda era una señal de distinción para un ayuntamiento comunista. Cómo sería que hasta el mismísimo diario El País do se hizo eco de las protestas de los trabajadores de la empresa municipal Rivamadrid, encargada de las tareas de limpieza viaria y recogida de residuos: «En cualquier ciudad de España está prohibido tomar las rotondas por la izquierda, no se puede buscar una solución que se salta la ley», señalaba el rotativo. Y añadía, haciéndose eco del malestar de los operarios: «Los vecinos no respetan la señal y siguen haciendo el giro hacia la derecha. Además, al hacer estas rotondas en sentido inverso podemos atropellar a alguien y que la responsabilidad al final sea para el trabajador».

La mayor aportación de la nueva ministra sigue ahí, como ha podido comprobar OKDIARIO: los vehículos se desplazan en un sentido distinto al que marcan las normas de circulación de Tráfico pese a que no hay ninguna señalización ni ninguna fecha sobre el sentido de la circulación, siendo un ceda el paso la última rotulación que se encuentra el conductor en la calzada antes de adentrarse en la rotonda para cruzar y coger el sentido inverso por el lateral izquierdo. Todo un ejemplo de comunismo urbano.