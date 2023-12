Adrián Arias Mieres, el nuevo jefe de gabinete de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acusó de corrupción a Nadia Calviño, titular de la cartera de Economía, por «tener muy buenas relaciones» con algunos fondos de inversión. «Seguramente», expresó el militante de Izquierda Unida (IU), «Nadia Calviño o gente de su gabinete en el futuro» podría obtener «jugosos puestos y jugosas colocaciones».

El nuevo director de gabinete de la militante comunista Sira Rego se expresó en estos términos en marzo de 2019, en un acto de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) en Cáceres. Por aquel entonces, Arias Mieres ocupaba el cargo de presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV).

El actual miembro de la organización federal de IU admitió que la charla quedaría «grabada», pero no evitó que se expresara en los términos en los que lo acabaría realizando. «Nadia Calviño tiene muy buenas relaciones» con los fondos de inversión y «seguramente» podría verse a «Nadia Calviño o gente de su gabinete en el futuro» obteniendo «jugosos puestos y jugosas colocaciones» en fondos de inversión o en «las socimis» que son «grandes accionistas de la vivienda».

Las puertas giratorias, término con el que se conoce al acto que Arias Mieres imputa a Calviño, no están tipificadas específicamente como delito. Podemos propuso hacerlo, pero no llegó a plasmarse en ninguna ley. Sin embargo, se ha utilizado como arma arrojadiza en el discurso político. Los adversarios acusan habitualmente, sin ser lo mismo, de cometer cohecho a los políticos que se benefician de estos nombramientos. El delito sólo se consuma cuando el político recibe una contraprestación a cambio de un trato de favor que beneficie a una empresa o particular.

«El mayor cáncer de las urbes»

Después de estas acusaciones, Sira Rego, la jefa de Adrián Arias Mieres, tendrá que sentarse en la misma mesa que Calviño durante los Consejos de Ministros, mientras la socialista siga formando parte del Gobierno de Sánchez –está en fase de salida para marcharse a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI)–.

Estos ataques no fueron los únicos que expresó en su discurso. También insultó a Fernando Encinar, el CEO de Idealista, diciendo que era un «impresentable». Y de la empresa de alquiler de casas AirBnb decía que era «el mayor cáncer que le ha podido tocar a las urbes, no sólo en España sino en todo el mundo».

Expuso su posición favorable hacia la okupación, de la que manifestó que era «algo que está absolutamente denostado en estos momentos», pero que creía que había que «volver a debatirlo entre nosotros y nosotras». A su vez, se mostró contrario a la iniciativa privada: «Lo primero que hay que hacer es meter mano a la iniciativa privada que es la que está acaparando la gran parte de las viviendas», defendió el nuevo jefe de gabinete de Sira Rego.

Adrián Arias Mieres ha permanecido muy cerca de la creación del partido político de Yolanda Díaz. En junio de este año asistió en Madrid al acto en el que echó a andar el movimiento Sumar. En ese momento, el asturiano era asesor de la entonces europarlamentaria comunista Sira Rego. La ahora nueva ministra de Juventud e Infancia se ha llevado con ella a Arias Mieres como jefe de gabinete. El nombramiento se formalizó el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).