Pedro Sánchez ha decidido mantener a Nadia Calviño en el Ministerio de Economía, lo que implica reconocer que no confía en su nombramiento como presidenta del BEI, y degradar a José Luis Escrivá desde Seguridad Social a lo que hasta ahora era una secretaría de Estado convertida en ministerio: Transformación Digital. Es decir, ha preferido salvaguardar a Calviño a costa de Escrivá.

La mayor duda que tenía el presidente a la hora de conformar el nuevo Gobierno era qué hacer con Calviño. Desde Moncloa habían insistido en el mensaje de que lo del BEI (Banco Europeo de Inversiones) estaba hecho, por lo que se esperaba que saliera del gabinete. Y Escrivá se había postulado para reemplazarla, como adelantó OKDIARIO.

Sin embargo, Sánchez ha preferido no arriesgarse a que Calviño no sea nombrada presidenta del BEI y a que se quedara sin nada si salía ahora del Gobierno, así que ha preferido mantenerla y arriesgarse a hacer una crisis dentro de unos meses (en teoría, el nombramiento tienen que producirse el 1 de enero, pero se puede retrasar) si finalmente le cae el cargo europeo. Lo cual implica que el presidente no las tiene todas consigo.

El relato oficial es que cuenta con el apoyo de Alemania y que sólo faltaría el de Francia; y para obtenerlo, España ha aceptado el endurecimiento de las reglas fiscales de la UE. Ahora bien, Alemania ha criticado públicamente el enchufismo de Calviño con su hijo en el BERD (otra institución financiera europea), una cuestión casi de política doméstica y que parece más bien una excusa para justificar el rechazo germano.

Además, como les hemos venido contando en OKDIARIO, tanto Francia como Alemania quieren quitar de la Comisaría de Competencia a Margrethe Vestager, la rival de Calviño por la presidencia del BEI, para sustituirla por alguien más proclive a las fusiones y a la creación de campeones europeos en sectores como industria o telecomunicaciones. Y este deseo pesará mucho en el nombramiento final.

Escrivá, el perdedor

El perdedor de la decisión de Sánchez sobre Calviño es claramente Escrivá. Es cierto, como apuntan algunas fuentes, que su nombramiento en Transformación Digital puede ser un destino temporal y que, en el caso de que la española finalmente se vaya al BEI, este departamento volverá a integrarse en Economía y que el cargo será para él.

Pero eso implica que, en el caso de que España no consiga el nombramiento europeo, Escrivá tendrá que conformarse con el nuevo ministerio. Toda una degradación desde Seguridad Social, el departamento con más presupuesto del Ejecutivo y del que depende el granero de votos de los pensionistas. Asimismo, otras fuentes apuntan a que, incluso si Calviño se va al BEI, David Vegara (exsecretario de Estado con Zapatero) podría tener más posibilidades de quedarse con Economía que Escrivá.

Detrás de la salida de éste de Seguridad Social se encuentran varios factores. Por un lado, la necesidad o el deseo de Sánchez de premiar al PSOE de Navarra con un ministerio de campanillas, de ahí el nombramiento de Elma Saiz. Por otro, los fracasos de Escrivá en algunas de sus medidas estrella, como el Ingreso Mínimo Vital (que ha llegado a mucha menos gente de la que se pretendía) o los planes de pensiones públicos de empresa, que no interesan a casi nadie.

En cualquier caso, lo que queda claro es que Calviño se ha asegurado su futuro, sea en Europa o en España, y que el de Escrivá queda en la más absoluta incertidumbre, con elevadas probabilidades de tener que conformarse toda la legislatura con un ministerio muy menor. Algo que, según otras fuentes, puede significar que Sánchez le está enseñando la puerta de salida.