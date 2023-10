El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda aprobada por el Gobierno en el verano de 2020 y que fue presentada como la medida estrella del llamado escudo social del Ejecutivo, sigue rodeado de polémica tres años después. En concreto, y según explica un afectado que prefiere mantener el anonimato, el Ministerio de Seguridad Social deja de pagar el Ingreso Mínimo si el beneficiario ha trabajado puntualmente y ha superado el mínimo de ingresos exigido para recibir esta prestación, pese a que pierda el empleo y pase a ingresar cero euros. Es más, asegura que si se supera el mínimo de ingresos porque ha trabajado seis meses en un año, le piden que reingrese la ayuda percibida y, si no lo paga, le reclaman la deuda con intereses de demora del 25%.

Ésta es la situación real en la que puede incurrir una persona con el Ingreso Mínimo tal y como está en este momento. Así lo explica: «Una persona se encuentra a cero euros de ingresos económicos. Solicita el IMV y le viene aprobado porque también reúne los demás requisitos. Automáticamente recibe una oferta de empleo por 6 meses a jornada completa y lo acepta para no perder el IMV por haber rechazado un empleo. Dices telemáticamente a la Seguridad Social esta variación que afecta al IMV. La comunicación está hecha, la Seguridad Social la recibe, pero tarda meses en revisarla. Llega el momento de hacer la Renta y la Seguridad Social sigue sin revisar la documentación de variaciones que ha recibido. Mientras tanto, el perceptor del IMV ya ha finalizado su contrato y está en el paro. Al mismo tiempo, la Seguridad Social le sigue ingresando su IMV, el perceptor vuelve a insistir en que sus circunstancias han variado y desde la Seguridad Social le responden que todo está correcto y esas cantidades le pertenecen».

«El perceptor –relata este afectado– hace la Renta y tan sólo por haber trabajado 6 meses a jornada completa ha ganado 7.560 euros. Por los 6 meses de subsidio por desempleo ha cobrado 2.880 euros, que sumados a los 7.560 euros que ha cobrado por trabajar dan un total de 10.440 euros en un año. Esta cantidad supera con creces los 6.784,44 euros de límite de ingresos anuales que impone la Seguridad Social. Y aunque no hubiese cobrado ningún tipo de subsidio por desempleo, con los 7.560 euros que ha cobrado por los 6 meses trabajados ya supera el límite de ingresos impuesto por la Seguridad Social que son 6.874,44 euros».

«Como consecuencia –concluye–, nuestro perceptor del IMV, sin saberlo, ha incurrido en cobros indebidos, y además vuelve a estar otra vez a cero euros de ingresos económicos por haberse agotado su subsidio por desempleo. Para más inri empieza a recibir cartas de la Seguridad Social reclamándole por cobros indebidos».

Ahora, la Seguridad Social da un plazo de 15 días a la persona para reclamar, algo que antes no hacía y pedía directamente que se devolviera el dinero. Y si determina que el dinero se ha recibido incorrectamente, plantea al beneficiario un calendario de pagos. Desde el 28 de diciembre de 2022, el Ministerio ha cambiado y no reclama «las cantidades que no superen el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas».

Pero en el caso de que sí se superen, el Ministerio explica que «transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora», el 25%.

«Este IMV parece estar diseñado para fomentar que la gente no trabaje», señala esta fuente afectada por este caso. «Si trabajas, nunca podrás superar la cantidad establecida en la Renta Mínima Garantizada y el Salario Mínimo Interprofesional está muy por encima de esa Renta Mínima. Por lo tanto, si aceptas un contrato de trabajo temporal, vives bien por 6 meses, 1 año o lo que dure el contrato. Después, sí o sí, vuelves a la precariedad», explica.