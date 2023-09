Aunque la ministra Nadia Calviño asegura tener todos los apoyos necesarios para ser nombrada presidenta del Banco de Europeo de Inversiones (BEI) su candidatura se complica: «sus trapicheos en el BERD -Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, del que es, en función de su cargo, gobernadora no ejecutiva- han tenido una gran trascendencia en las cancillerías de la UE y están perjudicando su reputación en Europa», de acuerdo con fuentes solventes consultadas por OKDIARIO.

Las noticias publicadas en España sobre que Calviño logró colocar a su hijo, Daniel Manrique de Lara, en un puesto en el BERD en noviembre de 2021, cuatro meses después de obtener una licenciatura en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Southampton, no son en general bien vistas en Europa, por lo general alérgica a los indicios de nepotismo, indican las mismas fuentes. Al mismo tiempo, su número dos en el Ministerio, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, es gobernador alterno de la misma institución, y Elena Aparici, directora general de Política Económica, ha dejado el Ministerio para incorporarse al BERD como directora ejecutiva.

Con sede en Londres, el BERD es el principal banco multilateral para desarrollar proyectos de inversión en Europa Central y del Este, Asia Central, Mongolia y la región del Mediterráneo sur y oriental. Su cartera asciende a aproximadamente 70.000 millones de euros y fue creado en 1991 para ayudar a la transición de los países de Europa del Este, con especial énfasis en Ucrania.

Adicionalmente, la hija de Calviño, Alina Manrique de Lara, está contratada por la Comisión Europea como Policy Officer. Está asignada a Taxation & Customs Union, que está bajo la dirección de Thomas Gerassimos, ex jefe de Gabinete de Joaquín Almunia entre 2005 y 2009, y depende del comisario de Economía, el socialdemócrata Paolo Gentiloni. Todos estos movimientos no han pasado desapercibidos en Europa, en particular en Alemania y en Francia, que son dos países clave para decidir la presidencia del BEI, dado su peso en el capital del Banco de Reconstrucción y Desarrollo.

De hecho, el papel de Alemania, a través del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, fue clave en la elección de Claudia Buch como responsable del mecanismo de supervisión bancaria del BCE, en contra de la española Margarita Delgado, cuya candidatura no contó con el patrocinio debido de Nadia Calviño, que sólo piensa en alcanzar la presidencia del BEI y abandonar cuanto antes la política española, según quienes siguen sus movimientos en Europa.

Nagel llamó personalmente a gran parte de los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros para así asegurarse el voto para su compatriota Buch, que además es su número dos en el Bundesbank. Su poder es infinitamente superior al que podía ejercer Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, sobre todo si a eso se añade la ‘incomparecencia’ de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Y el poder de Alemania, así como el de Francia, será decisivo en la elección de la presidenta del BEI.

Dificultades políticas

Adicionalmente, la mayoría de los gobiernos de peso de la UE son actualmente de derechas -el alemán es una coalición entre socialistas, liberales y verdes, pero precisamente el ministro de Finanzas, Christian Lindler, es el ala liberal-. Esta coincidencia implica problemas añadidos para que triunfe la candidatura de una socialista que, además, y contra la imagen que se ha consolidado en España -muñida por la intensa propaganda del Ejecutivo de Sánchez-, no goza de la simpatía de sus homólogos europeos. Según las fuentes consultadas, sus compañeros del consejo de ministros de Economía (Ecofín) tienen a Calviño por una política soberbia, pagada de sí misma y con escasa capacidad para la empatía.

En estos momentos, tampoco el propio presidente español, Pedro Sánchez, pasa por sus mejores momentos en círculos comunitarios. Su decisión de convocar elecciones generales anticipadas, las servidumbres de la campaña y, principalmente, las negociaciones en las que está embarcado para su eventual investidura con un partido como Junts por Cataluña, liderado por el conocido prófugo de la justicia Carles Puigdemont, han generado reticencias en Europa.

Igualmente, los principales candidatos a los que se enfrenta Nadia Calviño para presidir el BEI tienen un peso político importante. De manera destacada, la liberal danesa Margrethe Vestager, que es la actual vicepresidenta de la Comisión Europea y se ha ganado un notable prestigio en los círculos de Bruselas que podría ganarle el respaldo de gobiernos como el de Francia y otros. «No, no va a ser fácil para Calviño cumplir su sueño de presidir el BEI», inciden los medios consultados. De momento, en el pasado Ecofin de septiembre en Santiago de Compostela, el asunto fue aparcado, puede que vuelva a recuperarse en octubre, «pero también que acabe enquistándose», concluyen las fuentes consultadas.