Azcón destinará más 3.900 millones para la creación de un nuevo centro de datos en Aragón

Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha anunciado este miércoles una inversión de más de 3.900 millones de euros para la creación de un nuevo centro de datos en la región. En concreto, se trata de una inyección económica, aprobada por el Consejo de Gobierno del líder popular, en la empresa Box2Bit y que se construirá en el municipio de Épila (Zaragoza).

La inversión «milmillonaria», tal y como ha destacado el presidente aragonés, contribuirá a la creación de más de 1.500 puestos de trabajo sólo en la primera fase de la construcción del centro. En la fase de operación, sumando puestos de trabajo directos e indirectos, ha destacado que «se podrán crear alrededor de 300 nuevos puestos de trabajo de calidad» en la comunidad autónoma.

El anuncio, hecho por el propio Azcón previo a participar en un evento de empresarial ADEA, se produce en justo en el ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas del 8F. Con todo, ha destacado que la comunidad esté viviendo «un momento económico imparable». «Estamos, posiblemente, ante el mejor momento económico de nuestra historia», ha asegurado.

La inversión, que roza los 3.900 millones de euros, irá de lleno destinada a la creación de una nueva infraestructura tecnológica que se construya en el municipio de Épila. De hecho, se destinará en la empresa Box2BIT, una compañía que el popular ha destacado ya se encuentra trabajando en otra infraestructura tecnológica como la de la provincia aragonesa de Cariñena.

En una primera fase del proyecto, contará con una inversión inicial de 1.125 millones de euros; en una segunda fase alcanzará los 2.775 millones. Para Azcón, el acuerdo para este nuevo proyecto en la región «vuelve a ser una noticia que nos ilusiona y nos llena de esperanza, porque el motor de la tecnología es uno de los nuevos motores que va a cambiar la estructura económica de nuestra Comunidad».

En este sentido, ha reseñado que servirá para atraer «prosperidad» a la región no sólo por la creación de empleos que supone, también porque «va a permitir que el crecimiento económico se traduzca en mejores servicios públicos para los aragoneses». A renglón seguido, ha destacado que, con la de este miércoles, sean casi 79.000 los millones de euros que su Ejecutivo ha anunciado en ivnersiones en toda la región.