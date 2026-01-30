Azcón retrata a la socialista Alegría: «Lecciones de democracia o pactos quien lo hace con ETA, ninguna»

Jorge Azcón, presidente del Partido Popular de Aragón, ha reprochado a la ex ministra Pilar Alegría que ofrezca al PSOE como la «única alternativa» a una posible suma del PP con Vox. Para el líder popular, «lecciones de democracia o pactos quien lo hace con ETA, ninguna».

Así se ha expresado el candidato del PP a la reelección durante el debate celebrado en la noche de este jueves en la televisión pública española, RTVE, en el que han participado los 8 presidenciables al Gobierno de Aragón. Cinco hombres y tres mujeres, todos ellos con un único objetivo: gobernar en la región.

No obstante, ha sido en el turno de hablar de política de pactos cuando se ha encendido por momentos el debate entre todos los candidatos. Especialmente entre los líderes de los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- que optan, y con amplia diferencia al resto de formaciones políticas, a disputarse el bastón de mando de Aragón.

«Si a mí me preguntan con quien soy capaz de pactar, pues sí, soy capaz de pactar con partidos muy distintos, he pactado con Aragón Existe, con VOX, con el PAR», ha respondido el dirigente del PP en respuesta a las críticas proferidas por la socialista Alegría de que, de ser posible, volvería a reeditar una coalición con los de Santiago Abascal.

Con todo, la crítica de Azcón ha ido un paso más allá al recordar a su rival socialista que incluso, haya llegado a pactar «hasta con el PSOE de Lambán. Y no con usted, señora Alegría, porque usted no es de fiar». En este sentido, le ha reprochado que, previo al chance, haya pretendido dar lecciones a los populares sobre los pactos que para ella son admisibles.

«Usted lecciones de democracia o de pactar no puede darnos ninguna. Porque usted pacta con los herederos de ETA», ha reseñado con manifiesto enfado. A la vez que Alegría ha desviado su mirada buscando la atención del presentador del programa, Azcón le ha reprendido por haber pactado «con los herederos del terrorismo». Ustedes quieren levantar un muro que genera polarización», ha zanjado.

Colocar al PSOE de alternativa

La candidata socialista, en un intento de hundir a Azcón, ha recordado que en 2019 lograra hacerse con la alcaldía de Zaragoza siendo la segunda fuerza mayoritaria en votos por detrás del PSOE, misma lista que encabezaba ella misma, Pilar Alegría. «Obtuvo el apoyo de Ciudadanos, que ahora está subsumido en el PP y el apoyo de la ultraderecha de Vox», ha reprochado.

«La derecha no es el dique de contención de la ultraderecha, es la puerta de entrada a todos sus gobiernos», ha afirmado de manera rotunda la propia Alegría que, acto seguido, ha advertido que si por una «casualidad» el PP y Vox sumaran para poder llegar a un Gobierno, «sin lugar a dudas lo harían».

Alegría, maestra de formación, que se ha referido a las dos formaciones políticas como «»ambos dos», ha reseñado que es por ello que su partido ponga «pie en pared» para evitar la reedición de un Ejecutivo «de las dos derechas». A au juicio, «sólo hay una alternativa posible que pasa por el PSOE».