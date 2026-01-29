Azcón exige a Alegría que explique su «comida amigable» con Salazar tras su citación en el Senado

Jorge Azcón ha instado a la ex ministra Pilar Alegría a explicar los motivos de su «comida amigable» con Paco Salazar, el socialista señalado por acoso sexual, después de que el Senado le haya citado el próximo 5 de febrero a comparecer en la comisión del caso Koldo.

En una breve atención a medios, el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha recordado que su rival del PSOE debe dar «tantas explicaciones» como el señor Salazar. En concreto, por los motivos que le llevaron a acordar una cita a escondidas entre ambos dirigentes socialistas tras conocerse las denuncias de acoso sexual en su contra.

«Esa comida amigable entre Salazar, acusado de acoso sexual a sus propias compañeras de partido, a sus propias compañeras de trabajo, todavía no ha tenido ni la mitad de las explicaciones que son necesarias», ha asegurado el líder popular.

Las palabras de Azcón, por su parte, han llegado apenas unas horas después de que a primera hora de la mañana de este lunes, el Grupo Popular en el Senado, con su mayoría absoluta, haya decidido la citar al ex alto cargo de Moncloa a comparecer en la comisión de investigación de la Cámara Alta que analiza las distintas ramificaciones del caso Koldo.

Fuentes del PP, por su parte, lo han justificado por su presunto «papel en la trama corrupta del sanchismo, ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE». Estas mismas fuentes, consideran también que es esta parte del PSOE un claro ejemplo de «machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder» y que uno de los «máximos exponentes» es el citado Salazar.

Según Azcón, la ex ministra de Educación y ex portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, «defendió al que estaba acusado de acoso sexual». «Pilar Alegría comió amigablemente con un acusado de acoso sexual y creo que tanto el señor Salazar como el señora Alegría todavía tienen que darle muchas explicaciones», ha asegurado.