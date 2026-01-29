El PP cita en el Senado a Paco Salazar, el socialista acosador amigo de Pilar Alegría

El Partido Popular hace uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar en la comisión de investigación, sobre los asuntos de corrupción del PSOE, a Paco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez señalado por acoso sexual, quien debe comparecer el próximo 5 de febrero en la Cámara Alta. A esta citación, en víspera de las elecciones de Aragón en las que se presenta como candidata socialista Pilar Alegría, amiga de Salazar, hay que sumar la de la secretaria de Estado para Iberoamérica, la aragonesa Susana Sumelzo, para el 6 de febrero.

Fuentes del PP aseguran que Paco Salazar «está citado para que rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo, ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE». Además, consideran que el sanchismo es «machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder» y que uno de los «máximos exponentes» es el citado Salazar.

Desde el Partido Popular recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su libro Manual de Resistencia, «reconoce que solo Ábalos, Cerdán y Salazar sabían el número exacto de avales de sus primarias. Además, cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por la financiación de sus primarias, Sánchez les remitió a Cerdán, Salazar o Perelló. Todos ellos muy feministas, muy socialistas y muy implicados en la corrupción», indican, asegurando que, «como Ábalos, Salazar era uno de los hombres de Sánchez».

Además, el PP menciona la figura de Pilar Alegría como «pieza fundamental», por ser «la persona que calló y ocultó la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel con prostitutas en medio de la pandemia también comió con el presunto acosador sexual cuando ya eran públicas las denuncias». Por tanto, justifican el llamamiento a Paco Salazar para que cuente en la Comisión de Investigación del Senado «si comparte visión del feminismo con Pilar Alegría y cómo la ex ministra intentó ayudarle cuando el escándalo de acoso sexual salió a la luz».

La Fiscalía Provincial de Madrid rechazó el pasado 14 de enero la admisión a trámite de la querella presentada por HazteOir contra Francisco Salazar por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral. El Ministerio Público ha fundamentado su rechazo en «la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas», lo que constituye un requisito procesal indispensable para este tipo de delitos

El PP cita a Susana Sumelzo

Además de la comparecencia de Paco Salazar para el 5 de febrero, un día después, el 6 de febrero, está citada por el PP la aragonesa Susana Sumelzo, a la que se pide rendir cuentas como «persona de extrema confianza del presidente del Gobierno al que acompañó a su llegada al partido y que ahora está salpicada por la corrupción del sanchismo», en el marco del caso de las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica a Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca de contratos públicos y expedientes irregulares en el llamado caso SEPI.

El PP explica que «la matriz de este gigante energético tiene diferentes contratos de cuenta corriente con sociedades vinculadas o dependientes para recibir apoyo de financiación necesaria para abordar sus planes y sufragar su operativa. Entre ellas, se encuentra Sumelzo SA., que actúa como prestamista desde hace casi siete años».