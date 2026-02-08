Monumental pifia de TVE: no sólo muestra el DNI de Pilar Alegría, sino que hace zoom sobre él

TVE ha cometido una pifia monumental en su cobertura de la votación de la candidata socialista a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. En las imágenes, ofrecidas en directo, cuando la ex ministra del Gobierno de Pedro Sánchez estaba depositando el voto en la urna, la cámara ha enfocado e incluso ha hecho zoom sobre el DNI de Alegría, dejando al descubierto sus datos e identificación.

Con esta acción, se podría vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD), que establece que los ciudadanos solamente están obligados a mostrar su DNI ante agentes de la autoridad y para actos administrativos, por tratarse de un «dato personal sensible». De acuerdo con la ley, copiar o almacenar el DNI es ilegal, salvo obligación legal expresa, debiendo minimizar el tratamiento de datos y evitar fotocopias innecesarias.

La imagen claramente innecesaria del DNI de Alegría no ha pasado desapercibida entre usuarios de redes sociales que han empezado a colgar comentarios del estilo «telepedro enfocando el DNI de Pilar Alegría AJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJJAJAJJ» o «la culpa se la lleva el presidente de la mesa y los periodistas se libran porque hay que hacer la foto».