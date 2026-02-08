Así han votado los candidatos en las elecciones a la presidencia del Gobierno de Aragón

Todos los candidatos a la presidencia de Aragón han ejercido su derecho al voto, desde primera hora de la mañana hasta pasadas las 12:30, momento en el que el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, que ha sido el último en acudir a las urnas, ha depositado su voto. La más madrugadora ha sido la candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, seguida del candidato y presidente del PP, Jorge Azcón. También ha estado entre los más madrugadores Pilar Alegría, la candidata del PSOE. Todos los candidatos, tras depositar su papeleta han hecho su particular llamamiento a la participación en estas elecciones del 8 de febrero, en las que, por primera vez, los aragoneses eligen únicamente al futuro presidente de su gobierno autonómico.

Tras depositar su voto en el colegio Virgen del Pilar, el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, llamado a la participación ciudadana y ha advertido que «Hoy son las únicas elecciones que se celebran en España y eso va a hacer que el resultado que tengamos en Aragón tenga un eco nacional que de otra forma no tendría». Azcón ha añadido que el resultado de esta jornada «se oirá en toda España».

Sobre el resultado de esta jornada electoral, el candidato del PP ha confiado en ganar las elecciones, pero sobre todo ha reiterado el mensaje de participación y ha rechazado hablar de pactos poselectorales, porque «no sería adecuado» hacer análisis políticos mientras transcurre la jornada electoral.

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que ha votado pasadas las 10:30 h en el IES Goya de Zaragoza ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a acudir a las urnas este domingo, 8 de febrero. Alegría ha animado «a la participación, a la movilización y a esa responsabilidad», porque «hoy decidimos el presente y el futuro de nuestra tierra».

La ex ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha confesado sin nervios e «ilusionada» con el trabajo realizado y el proyecto defendido, ha confiado en que haya una alta participación en esta jornada electoral, aunque «es la primera vez que tenemos unas elecciones autonómicas que no vienen acompañadas por unas elecciones municipales, pero hasta el día nos acompaña y espero que haya una importante participación».

«Contra la ruina socialista»

Por su parte, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, el último en votar de la jornada , en el CEIP Miguel Vallés de la provincia turolense, ha manifestado, tras depositar su voto en «estamos ante una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y dejar atrás el bipartidismo». Según Nolasco

Por su parte, el aspirante de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha votado en Fonz, en la provincia de Huesca y, tras ello, ha señalado que este domingo, 8 de febrero, es “un día histórico” para la comunidad, y por ello ha lanzado su particular llamamiento: “Votemos todos a favor de Aragón”.

En este contexto, ha destacado la implicación ciudadana en la jornada electoral y ha insistido en su mensaje de participación: “La gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo, que participe, que vaya a votar y que sea parte de este día histórico para los aragoneses y las aragonesas”.

Por su parte, el candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha viotado en el municipio turolense de Gúdar. Tras depositar su papeleta, ha señalado que hoy es «un día muy importante para la democracia y para los aragoneses y aragonesas» y ha añadido que espera «un gran día de participación» en «la fiesta de la democracia».