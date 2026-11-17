El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha centrado su mitin en Albacete de este martes en atacar a los líderes del PP y de Vox y ha llegado a decir de Santiago Abascal que «no es que sea facha» sino que «es pura fachada». El acto electoral ha contado con la destacada ausencia del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Sánchez ha dicho que no le gustaría que el presidente de Vox fuera el vicepresidente de un posible Gobierno encabezado por Feijóo: «Prefiero a Carlos Cuerpo como vicepresidente del Gobierno, sin ninguna duda».

«Abascal ha dicho que menos moros y más muros», ha espetado el líder socialista, para confrontarlo con unas declaraciones recientes en las que el presidente de Vox ha negado que fuera xenófobo: «Ha dicho hoy que no es racista».

«Le preguntan por Franco y dice que no tiene opinión, pero me llama a mí dictador y quiere derogar la Ley de Memoria Democrática y ha impedido, junto al PP, que los nietos del exilio republicano puedan votar en estas elecciones», ha indicado Sánchez.

Sánchez ha reprochado al líder de Vox que llame «paguita» al Ingreso Mínimo Vital. «Y hoy nos enteramos de que su familia disfruta del Bono Social Térmico; no es que sea facha, es que es pura fachada», ha espetado.

Ataques a Feijóo y Ayuso

El presidente del Gobierno también ha lanzado ataques contra Feijóo por no saber inglés: «Lo grave no es que no sepa inglés, sino lo que dice después de que, además, no me he tomado ninguna molestia en aprender». «Y luego son los de la cultura del esfuerzo y del mérito», le ha echado en cara Sánchez.

El presidente del Gobierno se ha burlado de los lapsus del líder del PP: «Feijóo, suspenso en inglés; suspenso en química, porque ha confundido el hidrógeno con el nitrógeno; suspenso en literatura porque George Orwell no escribió en 1984 la novela 1984, y también ha suspendido en geografía, Huelva no da el Mediterráneo».

«Lo único que les pido a la derecha y a la ultraderecha es que aprueben educación para la ciudadanía el próximo 29 de noviembre, aceptando el resultado electoral, porque vamos a ganar y vamos a gobernar», ha manifestado Sánchez en su discurso de este martes.

El dirigente socialista ha criticado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber dicho que la única cualidad del presidente es su físico:»Yo soy su favorito, hay distintas teorías, yo lo dejo al libre albedrío».

La Moncloa, arma electoral

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha instrumentalizado la aprobación de la subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional y del 4,5% del sueldo de los funcionarios en el Consejo de Ministros de este martes.

El líder socialista asegura que están «beneficiando a 5 millones de trabajadores» con estas medidas. «Y si a eso le unimos, el que por ley revalorizamos las pensiones conforme al IPC [Índice de Precios al Consumo], estamos diciendo a 15 millones de personas en nuestro país que tienen blindado su poder adquisitivo ante la inflación que crea la guerra de Trump en Irán y la guerra de Putin en Ucrania. Eso es hacer política», ha indicado el dirigente socialista.

El presidente ha mostrado al inicio del mitin la camiseta de campaña firmada por Lula da Silva, presidente de Brasil, con el que se ha reunido este lunes tanto en un acto institucional en Moncloa como en otro más político, auspiciado por el PSOE. Al mitin han asistido, según la organización, 6.000 personas entre el exterior y el interior.

Sánchez ha vuelto a enarbolar la bandera de España al inicio del mitin, como hizo este domingo en el acto electoral de este domingo en Alcorcón, donde presentaron su programa electoral: «Hay algunos a los que les molesta que ondeemos esta bandera porque piensan que es de ellos». «Es de todos», ha zanjado, para continuar: «Estamos muy orgullosos de España y estamos muy orgullosos de ser españoles».

Ausencia de Page

Page no ha asistido al encontrarse este martes en Bruselas después de haber estado el lunes en París. Page ha defendido en la capital francesa la candidatura ante la Unesco del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza, «con el objetivo de presentarla en 2028», recalcó el político socialista a través de un mensaje en sus redes sociales.

El dirigente declaradamente antisanchista estará este miércoles en el Comité de las Regiones, una institución de la Unión Europea en la que están representadas las autonomías. Allí, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego, Page exigirá al club comunitario una «financiación suficiente y de instrumentos específicos para combatir la despoblación, impulsar la sostenibilidad y reforzar la competitividad del sector agrario y agroalimentario». La cita se iniciará con un minuto de silencio en recuerdo de los 69 fallecidos por la tragedia ferroviaria de Urda.

Page también tiene agendada una reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ex vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Quien sí ha acudido al acto de Sánchez ha sido el que fue jefe del Ejecutivo de la autonomía, José Bono. El también ex ministro de Defensa ha ocupado uno de los asientos en la primera fila donde también se ha sentado el líder socialista.

Exceso de autobuses

El secretario general provincial del PSOE ha asegurado que dentro había «más de 3.000 personas» mientras que cientos de ellas se han quedado fuera. Estas personas que no han podido acceder al interior se quejaban de que habían llenado el Polideportivo de la Feria de Albacete con varios autobuses llenos de militantes procedentes de otros municipios. Estos socialistas, según el relato de las personas allí presentes, habían pasado al interior del recinto en primer lugar. Y detallaron que habían llegado de municipios albaceteños como Almansa y Munera.

Al presidente del Gobierno le han acompañado la cabeza de lista del Senado por Albacete, Isabel Iniesta; la cabeza de lista del Congreso por Albacete, Amparo Torres, y el secretario general provincial del PSOE-Albacete, Santiago Cabañero.

Además de estos, han asistido al mitin, junto al jefe del Ejecutivo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la titular de Educación y Deportes, Milagros Tolón, y el secretario de Organización de los socialistas castellano-manchegos, Sergio Gutiérrez.