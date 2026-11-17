Las familias de la Comunidad de Madrid podrán beneficiarse de nuevas ayudas de hasta 4.000 euros si contratan empleadas del hogar para facilitar la conciliación laboral y familiar. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha autorizado una partida de 2,3 millones de euros para financiar este programa durante 2027. La subvención permitirá recuperar parte o incluso la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque será necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con los ingresos familiares, la edad de los hijos y la duración del contrato.

Quién puede solicitar los 4.000 euros

La medida está dirigida a las familias residentes en la Comunidad de Madrid que tengan contratada a una persona empleada del hogar para atender a menores de 12 años. También podrán acogerse quienes tengan hijos menores de 18 años con discapacidad u otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio.

La ayuda dependerá de los ingresos por miembro de la unidad familiar. En concreto, la Comunidad podrá subvencionar el 100% de las cuotas cuando la renta per cápita sea inferior a 20.000 euros anuales. En el caso de las familias monoparentales, este límite aumenta hasta los 30.000 euros. El importe máximo que podrá recibir cada beneficiario será de 4.000 euros.

Los requisitos para acceder a la subvención

Uno de los aspectos importantes es que no será necesario tener un contrato indefinido para beneficiarse del programa. La convocatoria admite contrataciones temporales, indefinidas y fijas discontinuas, tanto a jornada completa como parcial. También contempla la posibilidad de haber contratado a varias empleadas del hogar de manera sucesiva durante el periodo subvencionable.

Eso sí, existe una condición relacionada con la duración del empleo, que es la relación laboral y el alta en la Seguridad Social deberán haber permanecido vigentes durante al menos 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. No es imprescindible que ese periodo sea consecutivo.

Cuándo y dónde se puede pedir el dinero

El Consejo de Gobierno autorizó el 11 de noviembre una inversión de 2,3 millones de euros para financiar estas subvenciones durante 2027. Será la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo la encargada de gestionar las solicitudes y comprobar que las familias cumplen las condiciones establecidas.

El plazo estará abierto entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027. Los interesados tendrán que presentar la documentación a través del portal de Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Las ayudas se concederán por orden de entrada en el registro electrónico, siempre que los expedientes estén completos y exista presupuesto disponible.

De esta manera, las familias que necesiten contratar personal doméstico para cuidar de sus hijos o familiares dependientes podrán recuperar parte de los gastos de Seguridad Social asumidos durante 2026, con un máximo de 4.000 euros.