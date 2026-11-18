Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre dónde es más barato repostar hoy miércoles si estás en Madrid
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La capital vive una semana cargada de movimientos y a los primeros preparativos navideños, se le suman desplazamientos habituales o también alguna que otra compra antes de que llegue también el Black Friday. De este modo, para quienes se mueven cada día por la ciudad de Madrid, y para los que llegan desde otros municipios de la Comunidad, toca saber cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de noviembre en Madrid y dónde está más barato el litro.
Los datos los encontramos, como siempre, en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que son los que reportan las propias gasolineras. Toma nota, porque estas son las más económicas de la Comunidad de Madrid a primera hora de este miércoles, aplicando además, recordemos, la rebaja de 20 céntimos por litro:
Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Si deseas saber cuáles son las gasolineras más baratas a primera hora de este miércoles, te las mostramos a continuación:
Gasolina 95
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.339 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.355 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo N 1, parcela VPV.036, s/n. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.359 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 (Móstoles-Fuenlabrada), km 4. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.369 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.369 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.369 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.369 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.379 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.645 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.645 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.647 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.649 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.679 €/l.
- BP Villalbilla. Villalbilla. Carretera Alcalá-Villar del Olmo (M-204), km 39. Precio: 1.689 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.689 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.699 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa. Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: 1.699 €/l.
- Repsol Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.699 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.699 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.609 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.615 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 (Móstoles-Fuenlabrada), km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo N 1, parcela VPV.036, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Avenida de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.629 €/l.
Recuerda que los precios cambian a lo largo del día, así que si quieres hacer una nueva consulta, puedes entrar en el Geoportal y filtrar por zona y tipo de combustible, con los resultados en lista o en forma de mapa, como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: