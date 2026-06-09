Rosa Rodríguez, tras la polémica surgida por su millonario bote en ‘Pasapalabra’: «Hubo mucho machismo»

El pasado mes de febrero, los espectadores de Antena 3 tuvieron la oportunidad de ser testigos de una nueva final de Pasapalabra. El popular formato emitió su gran final y lo hizo mostrando la victoria de Rosa Rodríguez. Un encuentro televisivo que no solo hizo a la cadena líder absoluta en audiencia, también supuso una nueva etapa para el formato. Y es que, tras meses, uno de los concursantes se llevaba el gran bote. Un premio de 2.716.00 euros con los que la argentina escribió su nombre en lo más alto.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para ella. Muchos espectadores consideraron que no era merecedora del premio, pues Manu Pascual había estado mucho más tiempo que ella en el programa. Asimismo, otros señalaron que la respuesta que dio en su letra final de El Rosco no la pronunció correctamente. Por lo tanto, no debieron dársela como válida. Una serie de críticas que, lamentablemente, ella ha tenido que escuchar. Así pues, recientemente, la ganadora le ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia. Un encuentro donde se ha sincerado por completo y ha contado cómo tuvo que guardar el secreto de su victoria durante 15 días.

Rosa Rodríguez se sincera: «Hubo comentarios machistas cuando se cuestionaba mi apariencia»

«Han sido cinco años de esfuerzo», comenzó diciendo. Pues, ya se estaba preparando desde antes de ser elegida concursante de Pasapalabra. «Siempre estudié caminando. En los mejores tiempos hacía 20 kilómetros al día, tres horas por la mañana y tres por la tarde», ha contado. Asimismo, respecto a su victoria, la participante ha recordado con tristeza cómo llegó a recibir críticas por su apariencia física, su forma de vestir y por sus conocimientos.

«Sí creo que hubo comentarios machistas cuando se cuestionaba mi apariencia: que si siempre llevaba la misma ropa, que si los dientes… Cuando de los hombres, eso no se decía», ha recordado. «Hubo machismo cuando se dijo: ‘¿Cómo va a saber esta chica algo de deportes y encima de 1968?’. Cuando yo soy una apasionada del deporte, jugué al fútbol de pequeña, al baloncesto, no me pierdo un partido de tenis, lo veo todo», ha contado.

Asimismo, la ganadora de Pasapalabra ha confesado que ella recibió la victoria con mucha sorpresa. Pues, no se lo esperaba. «Yo gané en el primer programa del martes y no me lo esperaba», comenta. Y es que, el proceso que tuvo que vivir hasta llegar a la victoria no fue fácil. «Toda esa adrenalina se va de golpe. Me acuerdo de estar comiendo y no parar de mover la pierna porque no sabía qué hacer con toda esa ansiedad», recuerda.

Tal y como reveló tras su victoria. Tiene pensado comprarse una vivienda y viajar a su tierra natal con su familia. Pues, el dinero del bote le está dando la oportunidad de cumplir esos sueños que llegó a imaginar en algún momento, pero ha confesado que su mayor ilusión de haber ganado Pasapalabra es por otro motivo. «Mi motivación última era completar El Rosco, no el dinero», ha indicado.