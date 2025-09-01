Quién es Quique ‘Torito’: edad, su pareja actual y la enfermedad letal que padecee

Todo el mundo le conoce como Quique Torito, apodo más que acertado, ya que entra como un auténtico Miura a los platós de televisión cada vez que le toca intervenir. Es conocido de sobra por sus intervenciones en programas como TNT, Qué tiempo tan feliz o Viva la vida, aunque también es recordado por sus rastas, sus gafas y sus llamativos trajes con los que es capaz de salir a la calle a preguntar a famosos y anónimos por cualquier asunto de la actualidad. Tras pasar un tiempo alejado de la primera línea, el mallorquín vuelve a la televisión, pero esta vez como concursante de MasterChef Celebrity, por eso es el momento perfecto para repasar su vida, poniendo especial atención a su pareja, su edad, sus hijos y la enfermedad que padece.

Aunque en televisión es conocido como Quique ‘Torito’, su nombre real es Enrique Jiménez y nació en mayo de 1977. Su vocación era la de pintor, por eso estudió la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, comenzando en televisión creando decorados para diferentes programas, además de que incluso ha llegado a exponer sus cuadros en galerías. Era un auténtico desconocido hasta que comenzó a trabajar en programas en Cataluña, donde Jordi González fue su gran descubridor gracias al programa Vitamina N, que triunfó en la cadena catalana City TV, más tarde reconvertida a 8TV. El éxito de audiencias hizo que el formato saltase a la televisión nacional, fichando casi todo el equipo por Telecinco, donde se llegaron con el late show TNT.

Torito ahí dio el salto a la televisión nacional, donde no tardó en hacerse muy conocido gracias a sus estilismos y a su locura en las conexiones y secciones. Desde entonces ha ido encadenando trabajos en una larga lista de programas: Sálvese quien pueda (el programa del que nació Sálvame), La Noria, Vuélveme loca, Resistiré, ¿vale?, Abre los ojos y mira y ¡Qué tiempo tan feliz!

En programa del recuerdo que presentaba María Teresa Campos se convirtió en uno de los colaboradores más queridos por la audiencia, pero en el año 2016 lo abandonó para centrarse en su faceta como padre. Junto a su pareja lo consiguió vía gestación subrogada, gracias a lo que su hijo Nathan llegó al mundo, cumpliendo su sueño.

En el año 2017 regresó a la televisión de primera línea con Viva la vida, donde fue reportero y colaborador hasta 2022, año en el que el programa se canceló, dando paso a Fiesta. Desde entonces ha ido encadenando diversos proyectos, aunque ninguno con grandes datos de audiencia.

La pareja de Quique ‘Torito’

Su marido es Raúl Jiménez, un sevillano al que conoció en el año 2016 y con el que se casó en una ceremonia de lo más curiosa en la capital hispalense. «Cité a mis invitados en un hotel, pero no sabían dónde se celebraba, les puse unos autobuses y me los llevé a un parque de atracciones (…) Me casé en Sevilla, en Isla Mágica, que no se ha casado nunca nadie», así lo contaba Quique Torito en Zapeando, donde también ha sido colaborador.

La grave enfermedad de Torito

El colaborador no dudó en abrirse en canal en el plató de Viva la vida, donde recreó el famoso Puente de las emociones de Supervivientes. Allí, además de pedir una oportunidad para «salir más de cinco minutos en el programa», desveló que desde hace años sufre «una de las enfermedades más letales que existen», aunque no quiso dar más detalles de sus problemas de salud a Emma García.

Actualmente, es parte del casting de MasterChef Celebrity, formando parte de una lista de concursantes en la que los egos y las personalidades harán saltar chispas en las cocinas más famosas de la televisión. Estos son todos los concursantes del programa: