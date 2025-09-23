Morant se fuga el consejo de ministros y Mazón le recuerda que «le pagan de allí y no de aquí»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha puesto el acento abiertamente en el hecho de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se encontraba este martes como espectadora del Pleno de las Cortes Valencianas, en Valencia, y no en el consejo de ministros, en Madrid, como le correspondía por se su tarea institucional.

Diana Morant es ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Y este martes había consejo de ministros. Ella, sin embargo, estaba en las Cortes Valencianas como espectadora del debate de Política General de la Autonomía: «Usted se ha fugado media sesión. Pero Diana Morant se ha fumado el consejo de ministros, que le pagamos todos los españoles, para venir aquí. Que digo yo que le pagamos de allí, y no de aquí», ha manifestado Carlos Mazón a este respecto en la que ha sido su primera intervención de la tarde.

El hecho de que Diana Morant cobre como ministra pese a sus ausencias del despacho institucional para atender su labor orgánica como secretaria general del PSOE valenciano ya empieza a hartar al PP. De hecho, fue el secretario general de la formación, Miguel Tellado, quien ya criticó a Morant por esta cuestión en la cena de inicio del curso político de los populares valencianos, hace unas semanas, como ese mismo día publicó OKDIARIO.

Así, este 12 de septiembre, en aquel acto, el secretario general del PP de Feijóo, Miguel Tellado, expresó en su alocución que Diana Morant ya había dejado de ejercer como ministra para optar por «perder elecciones» en la Comunidad Valenciana. Tellado manifestó también sobre Diana Morant que: «El tiempo que no dedica a la Ciencia, a la Innovación y a las universidades, es decir, todo, lo dedica a insultar al PP». Y advirtió, además, sobre la mencionada Diana Morant, que: «O es ministra o es candidata, pero que no se lo paguen los españoles».

Ya empiezan a ser varias las voces del PP, en Valencia y en Madrid, que critican que para estar en Valencia, Diana Morant abandone sus tareas institucionales. Es decir, el «de donde cobra», que ha manifestado Mazón. Esta cuestión lleva camino de meter al propio Pedro Sánchez y a los socialistas valencianos en otro charco político.

Este martes, también, el secretario general y portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca ha sostenido que para Diana Morant «es más importante tener 5 minutos de televisión para criticar a Mazón que atender a sus obligaciones como ministra».