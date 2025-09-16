La ministra que elogió al comisionado ‘fake’ se borra de un acto con un denunciado por violencia de género

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez y secretaria general de los socialistas valencianos, ha decidido no asistir al acto de apertura del curso académico de la Universidad de Alicante porque lección inaugural corría a cargo de un catedrático que está siendo investigado por presuntos malos tratos a su mujer. La actitud de Diana Morant ha llamado la atención en este caso porque no ha sido la misma con otras personas sobre las que pesaban otras supuestas irregularidades o presuntos delitos en otras esferas. Frente a ello, el conseller de Universidades, José Antonio Rovira ha manifestado que la ausencia de la ministra: «Se llama pura pose».

Diana Morant expresó este 15 de enero el «apoyo» suyo y todo el Gobierno a Álvaro García Ortiz, entonces investigado y a quien ahora el Supremo ha sentado en el banquillo por revelación de secreto. Pero tampoco hubo el más mínimo reproche por parte de Diana Morant cuando el mismo Fiscal General del Estado, ya consciente de que se sentará en el banquillo, participó en la inauguración del año judicial, este mes de septiembre.

La ministra Diana Morant no dudó tampoco en elogiar vivamente al ex alto comisionado de Sánchez para la DANA, José María Ángel Batalla. Este último, dimitió tras desvelar la Agencia Valenciana Antifraude que había presentado una titulación supuestamente falsa para acceder a un puesto como funcionario en la Diputación de Valencia. En su encendida defensa de Ángel Batalla, Diana Morant llegó a asegurar que «la política se puede hacer sin título académico».

La ausencia de Diana Morant de la apertura del curso académico en la Universidad de Alicante ha sido criticada por el conseller de Universidades, José Antonio Rovira: «Me sorprende que la presunción de inocencia no sirva. Sirve para el Fiscal General del Estado, que inaugura el curso judicial estando a punto de sentarse en el banquillo, y este señor (en referencia al catedrático que ha leído la lección inaugural) que está en diligencias previas, la ministra ya lo acusa. Se llama pura pose».