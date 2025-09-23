Faltan horas y el Meteocat manda una alerta: no estamos preparados para lo que está a punto de llegar a Cataluña

Meteocat manda una importante alerta, faltan horas, pero no estamos preparados para lo que está a punto de llegar a Cataluña. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. Son tiempos de cambios y de visualizar un giro importante en una situación que nadie hubiera visto llegar. Es hora de que empecemos a apreciar de lleno, un otoño que puede parecer que se mueve a toda velocidad, pero en esencia, nos está obligando a visualizar una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno y puede acabar siendo lo que nos marque de cerca, con ciertas novedades que acabarán marcando una diferencia significativa. Por lo que, quizás hasta el momento, no sabíamos lo que podría pasar en estos días en los que la inestabilidad puede llegar a ser la que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de unas alertas que en especial en Cataluña se van sucediendo por momentos, de una forma nunca vista.

Lo que está a punto de llegar a Cataluña pone los pelos de punta

Este fin de semana, hemos visto como Cataluña se preparaba para afrontar una serie de novedades destacadas que llegaban a toda velocidad y lo hacían de tal forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de visualizar un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que corren.

De las altas temperaturas de días anteriores, pasamos a un marcado descenso que no llega solo, sino que estará acompañado de un giro radical en un tiempo que parecerá que va cambiando por momentos y eso quiere decir que deberemos estar pendientes de lo que puede pasar.

Lo que puede pasar en cuestión de horas es esa mirada a un otoño que parece que nos guarda más de una sorpresa en este punto del país. Cataluña se prepara para poder afrontar un giro radical que puede acabar siendo una sorpresa para todos, en especial para aquellos que deben volver a una rutina marcada por las alertas.

Los expertos del Meteocat, no dudan en lanzar una importante alerta que puede cambiarlo todo, tal y como vemos en estos días.

Meteocat manda una alerta

Las alertas se activan cuando los desplazamientos empiezan a ser peligrosos y lo son porque van a marcar el inicio de un cambio de tendencia. Del sol y las altas temperaturas, pasamos a un marcado descenso que incluso puede ser complicado para una salud que se resentirá de estos importantes cambios.

Tal y como nos advierten estos expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso en la mitad oriental y el Pirineo por la tarde; en el Valle de Arán habrá intervalos nubosos. Hay baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta en el litoral central de madrugada; por la tarde, se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en la mitad oriental y, a últimas horas, en el litoral central; en el Valle de Arán, se esperan precipitaciones débiles, con la cota de nieve entre 1400 y 1800 m. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el Pirineo y mitad oriental y sin cambios en el resto; heladas en el Pirineo. Viento moderado, ocasionalmente fuerte, del noroeste en la mitad sur de Tarragona; tramontana moderada en el Ampurdán; y en el resto viento flojo, del oeste en el cuadrante suroccidental, del norte en la cara norte del Pirineo y de dirección variable en el resto; se esperan rachas de viento muy fuertes en el sur de Tarragona y extremo norte del Ampurdán».

Siguiendo con la misma previsión, las alertas se activarán: «Chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta, en la mitad oriental por la tarde y en el litoral central de madrugada y por la noche. Rachas de viento muy fuertes en el sur de Tarragona y extremo norte del Ampurdán».

La previsión para el resto de España no es muy distinta: «Se prevé la evolución de una dana en el sur de Francia, que favorecerá persistencia de inestabilidad en el extremo norte peninsular y área mediterránea. Así, desde primeras horas se esperan cielos nubosos con precipitaciones en esas zonas, con nieve débil en áreas del Pirineo. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes, de madrugada en litorales del sudeste y Cataluña y, más tarde, en Baleares y litorales y zonas próximas de Cataluña. Por otro lado, las altas presiones se extenderán a la Península con una tendencia a la estabilización en la vertiente atlántica y predominio de cielos poco nubosos en general. Por la tarde, nubes de evolución en los tercios norte y este pueden dar chubascos ocasionales en montaña del centro norte y del extremo sudeste. En Canarias, intervalos nubosos con chubascos, débiles en general, en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y sudeste peninsulares. Temperaturas máximas en descenso en el área mediterránea y Canarias, en aumento en el tercio occidental, más acusado en el interior noroeste. Las mínimas en ligero descenso o sin cambios en general, excepto aumentos en amplios entornos de Extremadura, alto Ebro y norte de la Ibérica. Heladas débiles en el Pirineo y cumbres de otras montañas de la mitad norte».