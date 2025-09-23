Quién es Hugo Welzel: edad y biografía del actor de ‘La chica de nieve’ y ‘Mar afuera’

El actor Hugo Welzel es una de las grandes promesas de la interpretación en nuestro país, perteneciendo a una de las últimas hornadas de actores que han comenzado a ganar fuerza y popularidad gracias a las plataformas de streaming. Este joven ha tenido en 2025 su mejor año hasta el momento, ya que ha aparecido en series como La chica de nieve y Mar afuera, dos títulos que se pueden ver en Netflix y Atresplayer, aunque no son sus únicos proyectos.

Hugo nació en el año 2004 en Sevilla, donde creció aprendiendo sobre el cine gracias a su familia. Tenía muy claro que lo suyo tenía que ser el mundo de la interpretación, por eso comenzó a formarse en una escuela de su ciudad, donde compaginó con sus estudios. Más tarde se matricularía en el Laboratorio de Interpretación de Sebastián Haro, compaginándolo con sus estudios de Bachillerato, además de realizar cursos y seminarios sobre cine.

Su debut en un proyecto importante llegó gracias a la serie La chica invisible, estrenada en Disney Plus y que es una adaptación de la novela del conocido escritor Francisco de Paula, conocido como Blue Jeans. Aquello fue sólo el comienzo, ya que después llegaría un papel en El hijo zurdo, esta vez para Movistar Plus +.

Aunque pudiera parecer que su carrera se paró en seco en 2024, lo cierto es que Hugo Welzel estaba grabando los proyectos con los que en 2025 ha vuelto a ganarse al público. Primero fue el estreno de la segunda temporada de La chica de nieve, en la que comparte escenas con Milena Smit, la protagonista de esta miniserie que ha sido un éxito en Netflix.

También llegó el estreno de Enemigos, su primera película como protagonista, donde se mete en el papel de El Rubio, un chico problemático que se convierte en el matón y acosador de su barrio. Precisamente, el tipo de chicos de los que el sevillano trató de separarse cuando era apenas un niño y por lo que se refugió en el cine y las series.

En 2025 estrena un tercer proyecto, que se titula Mar afuera, serie de atresplayer, que fue estrenada el pasado 14 de septiembre en la plataforma de contenidos de Atresmedia. Si sigue el mismo recorrido que otras de las series del grupo mediático, en un tiempo dará el salto a televisión y es posible que también a otra plataforma con más audiencia.

Hugo Welzel se mete en el papel de un interno que llega a un centro correccional de menores, que está situado en un lugar muy cercano al mar. Aunque puede parecer un lugar idílico, allí se tendrán que enfrentar a una banda conocida como Los pajaritos, que le harán la vida imposible. Por suerte, en su camino se cruzarán compañeros que le harán la vida más llevadera, además de educadores que se esforzarán por conseguir que tengan una vida mejor cuando salgan del centro, llegando incluso a poner su vida en peligro.