David inicia el camino al banquillo de los Sánchez Pérez-Castejón

La Audiencia de Badajoz ha rechazado de plano todos los recursos y confirmado el procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias de David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno que fue contratado de forma presuntamente ilegal por la Diputación socialista de Badajoz, cuyo anterior presidente y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros 9 procesados se sentarán en el banquillo de los acusados.

Primera conclusión: ya no es una juez, Beatriz Biedma, quien entiende que hay indicios delictivos aplastantes, sino otros cuatro magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz los que llegan a la conclusión de que «David Sánchez, teniendo conocimiento previo de que el puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo».

Y un párrafo demoledor: «Se han detectado irregularidades formales evidentes que tenían como finalidad inicial clara que el puesto terminara siendo ocupado» por el hermano del presidente. En suma, que al Gobierno se le cae de cuajo el argumento de que la instrucción de la juez Biedma -impecable durante los 11 meses de investigación- tuvo una motivación política, porque los cuatro magistrados de la Audiencia Provincial avalan su trabajo y, además, firman un auto que es contundente a la hora de valorar los hechos, dejando claro que el comportamiento del hermano músico de Pedro Sánchez entra de lleno en el terreno de lo ilícito penal, tanto como el del socialista presidente de la Diputación que le contrató urdiendo, a pachas, una burda maniobra.

En suma, que la Justicia ha mandado a Sánchez (David) al banquillo, bajo la sospecha fundada de que su contratación en la Diputación socialista respondió al hecho de que era hermano de Pedro. Once meses de instrucción que el PSOE despachó con el clásico mantra de que era un bulo de la extrema derecha que se iba a quedar en nada. Pues de eso, nada, camaradas.