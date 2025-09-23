Real Madrid
Levante – Real Madrid, en directo: dónde ver gratis el partido de la Liga hoy en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante - Real Madrid de la Liga
El Levante - Real Madrid corresponde a la jornada 6 de la Liga y se jugará en el Ciutat de Valencia
El Real Madrid espera seguir con su racha y continuar con pleno de victorias en la Liga
¡La previa!
Aprovechamos este ratito que falta para que comience este partido en el Ciutat de Valencia para dejarte la mejor previa del Levante – Real Madrid.
Kylian Mbappé
Uno de los grandes protagonistas de esta temporada en el Real Madrid está siendo el delantero francés. Kylian Mbappé monopoliza el gol.
Vinicius
Ayer se entregó el Balón de Oro 2025 y el ganador fue Ousmane Dembélé, pero nadie se esperaba que el Real Betis apareciese para acordarse de Vinicius.
En qué canal se puede ver el partido del Real Madrid
El Levante – Real Madrid de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus y Movistar la Liga, que están en diferentes plataformas de pago.
A qué hora empieza el Real Madrid hoy
Ya queda menos de una horita para que comience este Levante – Real Madrid en el Ciutat de Valencia. La Liga fijó este partido en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Levante
También se ha conocido el once con el que saldrá el cuadro granota al césped de Orriols. Esta es la alineación oficial del Levante contra el Real Madrid hoy: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Vencedor, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.
Dónde juega el Real Madrid hoy
Este Levante – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga se jugará en el barrio de Orriols, más concretamente en el Ciutat de Valencia.
Vinicius, titular
El delantero brasileño, que no está atravesando un buen momento en el club blanco, es titular hoy contra el Levante. Así están Vinicius y Xabi Alonso.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once de Xabi Alonso y ojo porque hay alguna que otra sorpresita. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Levante: Courtois; Fran García, Asencio, Huijsen, Carreras; Ceballos, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
Horario del Levante – Real Madrid
Recordamos que este partidazo de la jornada 6 de la Liga entre el Levante y el Real Madrid fue programado en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Dónde ver el Madrid hoy
Este apasionante Levante – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, pero recordamos que esta plataforma es de pago y en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en vivo online la narración de todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia.
Todo preparado
Ya está todo listo en el Ciutat de Valencia para este partidazo de la jornada 6 de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones oficiales del Levante y del Real Madrid.
El Real Madrid se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia en este partido apasionante de la jornada 6 de la Liga que se celebra entre semana. El equipo de Chamartín saltará con todo al terreno de juego de Orriols para intentar sumar tres puntos importantísimos que les permitan seguir dominado la tabla y llegar al derbi del próximo sábado como líderes de la clasificación. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Levante – Real Madrid.
Levante – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 6 de la Liga el Real Madrid es el líder indiscutible con 15 puntos, ya que ha conseguido ganar los cinco encuentros que han disputado hasta el momento gracias al gran estado de forma de Kylian Mbappé. El Barcelona es segundo con 13 unidades y será el próximo jueves cuando disputen su encuentro ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El Atlético de Madrid sigue descolgado de la lucha por el título, ya que ha ganado un choque y ha empatado tres. Por su parte, el rival de los de Concha Espina hoy, el Levante, tiene cuatro puntitos en su casillero y quiere alejarse de los puestos de descenso.
El Real Madrid, imparable
Hasta ahora el Real Madrid está siendo una apisonadora en este inicio de campaña. Los pupilos de Xabi Alonso han ganado los cinco partidos que han jugado hasta ahora, uno más si se cuenta el de la Champions League. Es por ello que lideran la clasificación de la Liga con 15 puntitos. Están empatados con 10 goles a favor con el Villarreal, habiendo marcado menos goles que el Barcelona, que lleva 16. Eso sí, Courtois sólo ha encajado dos tantos y eso le sitúa ahora mismo con el mejor registro en lo que llevamos de temporada.
Partidazo en el Ciutat de Valencia
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Levante – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El Ciutat de Valencia, donde el Barcelona lo paso bastante mal hace unas semanas, será el escenario en el que los de Xabi Alonso buscarán su sexta victoria consecutiva en el campeonato nacional, aunque no será nada fácil porque los granotas quieren intentar dar la sorpresa y frenar a un Kylian Mbappé que parece imparable en estos momentos.
¡5 minutos!
No falta nada ya para que arranque este partidazo en el Ciutat de Valencia. Los futbolistas del Levante y del Real Madrid van a saltar ya al terreno de juego.