Levante-Real Madrid: sin distracciones antes del derbi

Prohibido distraerse antes del derbi contra el Atlético de Madrid, esta es la consigna principal que tiene el Real Madrid en su visita este martes a las 21:30 horas en el estadio Ciudad de Valencia. Los blancos llegan a este encuentro líderes e invictos, una condición que quieren seguir alargando, como mínimo, hasta su visita al Metropolitano, donde afrontarán el primer gran encuentro de la temporada. Pero esa historia será el sábado; ahora los blancos se deben centrar en una visita peligrosa en la que se enfrentarán a un equipo con muy poco que perder y todo que ganar.

El Real Madrid llega a este encuentro en clara fase de ascenso en su juego y, sobre todo, en su seriedad. Los blancos mejoran partido tras partido, pero especialmente se muestran más sólidos. Ante el Espanyol el pasado sábado, el propio Xabi reconocía que no mostraron su versión más brillante y divertida, pero sí la más sólida.

De hecho, todo va bien para el Real Madrid en este tramo de la temporada, salvo por el tema Vinicius. El brasileño sigue viviendo en un nuevo rol al que no se acostumbra, lo que está generando una tensión que poco a poco va creciendo. El delantero no ha completado ningún partido, una circunstancia que le empieza a afectar. Ante el Levante se tendrá que ver si apuesta por el ‘7’ o se decanta por Rodrygo.

Huijsen y rotaciones

En cuanto al equipo, Xabi Alonso hará varias rotaciones. Los blancos tienen un mes de septiembre lleno de partidos y el donostiarra debe equilibrar los minutos. Por ello, este encuentro contra el Levante es probable que sea el escenario perfecto para que jueguen futbolistas como Fran García, que daría descanso a Álvaro Carreras, o David Alaba. También es posible que tengan sus minutos Ceballos y Brahim.

Por otro lado, Huijsen regresa al once titular tras cumplir una injusta sanción contra el Espanyol. El internacional español será titular frente al Levante con la duda de quién será su socio, ya que lo normal es que Militao descanse tras encadenar cuatro partidos seguidos.

Un Levante crecido

El Levante firmó en Girona el pasado sábado su primer triunfo del curso. Un 0-4 redondo en el que brillaron Carlos Álvarez y Etta Eyong y en el que, por fin, el conjunto de Julián Calero pudo mostrar su mejor versión y presentarse al resto de equipos de Primera.

Cuenta Calero, en principio, con todos los jugadores para preparar el choque ante el Real Madrid, ante el que podría haber algún cambio en el once inicial. Seguro que estarán en el once Oriol, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong, a quienes el entrenador dio descanso en la segunda mitad del choque en Montilivi.

Podrían entrar en la formación inicial Dela en defensa, y Pablo Martínez y Olasagasti pugnan por recuperar un hueco en el equipo después de haber sido suplentes ambos en el último choque.

Con casi 20.000 abonados para esta temporada, el estadio del Levante registrará una gran entrada, pues ya no hay a la venta de forma online y, con un aforo de unos 24.000 espectadores, se podría superar la entrada de 23.415 espectadores del choque ante el Barça de la segunda jornada del campeonato de Liga.

Levante-Real Madrid: posibles onces