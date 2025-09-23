¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados famosos del concurso

Pasapalabra renueva a sus invitados, algo que hace cada tres días para que cuatro nuevos famosos acudan a ayudar a Manu Pascual y a Rosa Rodríguez en el plató. En su paso por el programa deberán conseguir el mayo número de segundos posibles para sus equipos en las diferentes pruebas que les ponen. Desde La pista musical, Sopa de letras y otras muchas en las que deberán demostrar su rapidez mental y sus conocimientos.

Víctor Elías

El cantante y pianista está a punto de celebrar su primer aniversario de boda con Ana Guerra, con la que se casó el pasado mes de noviembre de 2024. Esta no es la única celebración que tiene por delante, ya que su libro Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto, en el que relata los problemas que vivió durante su infancia y adolescencia por culpa de la situación que había en su casa, ha llegado a la segunda edición.

Aunque es conocido por la mítica serie Los Serrano, lo cierto es que el invitado de Pasapalabra está dedicado al completo en el mundo de la música. Además de músico, es director musical para diferentes grupos, cantantes, galas e incluso obras de teatro. Igualmente, está de estreno gracias a la serie La Agencia, para la que ha creado la música que suena en sus capítulos.

Ana García Lozano

La periodista fue una de las precursoras del género talk show, programas de testimonios en los que personas anónimas acuden a televisión a contar su historia. El programa de Ana fue el primero en conseguir el éxito en televisión, siendo primero una estrella en Telemadrid y después en TVE. Más adelante llegarían espacios como El diario de Patricia, un espíritu que intenta seguir El diario de Jorge, aunque por el momento sin buenos resultados en las tardes de Telecinco.

Tras un paso por la emisora Punto Radio, la sobrina del mítico cantante Manolo Escobar no ha vuelto a presentar un programa en televisión, pero sí que es una de las conductoras más buscadas de galas, actos y presentaciones de nuestro país.

Lucía Jiménez vuelve a ‘Pasapalabra’

La actriz comenzó a hacerse conocido en el 1996 gracias a su nominación al Goya a Mejor actriz revelación por la película La buena vida. Más tarde comenzó su trabajo en Al salir de clase, serie en la que compartió escenas con actrices como Pilar López de Ayala, Elsa Pataky o Rodolfo Sancho.

En su carrera ha interpretado papeles en series como La Señora, Amar es para siempre, Desaparecidos, Las Aventuras del Capitán Alatriste y la reciente Ángela, para Antena 3. Su último trabajo es como directora, creando el corto El trono, con el que está obteniendo buenas críticas en los festivales especializados.

Hugo Welzel

El actor debuta como invitado de Pasapalabra y lo hace como una de las estrellas de Mar Afuera, serie de atresplayer. Este sevillano nacido en el año 2004, pronto descubrió que lo suyo era la interpretación, por eso comenzó a formarse como actor con apenas 14 años, hasta que con 18 se mudó a Madrid para empezar una carrera que está comenzando a despegar. Entre sus éxitos más recientes está la segunda temporada de la serie La chica de nieve, en Netflix.