No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 22 de septiembre, los más fieles seguidores de esta ficción pudieron disfrutar del capítulo 259 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Pepa, tras su intensa conversación con Eva, se ha visto en la obligación de tomar una drástica y contundente decisión. A pesar de todo, el elegido se siente verdaderamente incapaz de sincerarse con otro. ¡Una situación verdaderamente sorprendente, a la par que impactante!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo la tensión de Luisa aumenta de forma considerable cuando Tomás se presenta en la casa pequeña con un claro objetivo. Todo ello mientras el duque se muestra muy emocionado ante la noticia de que su nieto vive. Así pues, no duda en dejar completamente sin palabras a Rafael con una nueva actitud, pero también por una inesperada pregunta. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Un nuevo punto de inflexión en esta tercera temporada que tantísimo está dando de qué hablar.

¿Qué sucede en el capítulo 260 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie diaria de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Tomás no ha dudado un solo segundo en dar el importantísimo paso de instalarse en la Casa Pequeña. Una acción que, como es de esperar, no gusta en absoluto a Luisa.

Esta situación hace pensar a Tomás que Luisa se arrepiente muchísimo de lo sucedido en el pasado. Todo ello mientras Rafael no se siente capaz de contarle a José Luis de quién es realmente el bebé que está esperando Adriana. Es consciente de que, si dice la verdad, todo podría dar un vuelco en muchos sentidos.

Y no cree que sea el momento de hacerlo, ni mucho menos. En cambio, cuando ella se reúne personalmente con el duque, él no tarda en suplicarle que le cuente la verdad, sin importar en absoluto las consecuencias. ¿Dará ese paso? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.