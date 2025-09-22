Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una sorprendente y espectacular historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 19 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 258 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo, dadas las circunstancias y tras lo ocurrido en los últimos días, la relación de los duques de Valle Salvaje no pasa por su mejor momento. A pesar de todo, somos testigos de un instante verdaderamente impresionante, como es el hecho de que José Luis no ha tenido reparos a la hora de tomar una drástica y contundente decisión.

Como no podía ser de otra manera, es algo que Victoria se queda completamente impactada y sin palabras. De hecho, se siente tan traicionada que decide tomar esta situación como la mayor de las afrentas. Lejos de que todo quede ahí, hay que mencionar lo que sucede en el triángulo amoroso formado por Martín, Pepa y Francisco. De esta manera, hemos podido ser testigos de cómo los dos jóvenes no han dudado en aprovechar la ocasión que se les ha presentado para jugar sus cartas por separado. ¿Lograrán su cometido a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos días? ¿Tendrán en cuenta las posibles y contundentes consecuencias de sus actos?

¿Qué sucede en el capítulo 259 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 22 de septiembre?

Después de todo, los más fieles seguidores de esta sorprendente y exitosa serie diaria van a poder ser testigos de cómo Pepa, tras una intensa conversación con Eva, ha tomado una de las decisiones más sorprendentes y contundentes hasta la fecha. Eso sí, no esperaba que el elegido fuese incapaz de sincerarse con el otro.

La tensión de Luisa aumenta de forma considerable cuando Tomás se presenta por sorpresa en la Casa pequeña, y lo hace con un claro objetivo. El duque no puede evitar sentirse profundamente emocionado al descubrir la noticia de que su nieto sigue vivo. Tanto es así que opta por dejar sin palabras a Rafael con su nueva actitud, pero también por una inesperada pregunta. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.