Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 18 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 257 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. El pasado jueves 18 de septiembre, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ver cómo Leonardo no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme y contundente petición a Bárbara. ¿En qué consiste, exactamente? En que sea su acompañante en la fiesta de los Barones. Y todo con el objetivo de dejar claro a sus padres que es la mujer de su vida.

¡Está más que dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para luchar por su amor, sin importar en absoluto las consecuencias! Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido ser testigos de cómo Rafael se muestra profundamente deseoso de confrontar a Úrsula de una vez por todas. Por ese mismo motivo, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para acorralar a Ana. Así pues, decide exigiéndole que le cuente toda la verdad, de una vez por todas. La joven se siente entre la espada y la pared. ¿Se animará la doncella a contar que Julio no murió por causas naturales, ni mucho menos?

¿Qué sucede en el capítulo 258 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 19 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo la relación de los duques de Valle Salvaje no pasa, ni de lejos, por su mejor momento. Es más que evidente que numerosos factores están haciendo posible este innegable distanciamiento entre ellos.

Lejos de que todo quede ahí, José Luis no duda un solo segundo en tomar una de las decisiones más sorprendentes y contundentes hasta la fecha. Como es de esperar, Victoria no tarda en tomárselo como la mayor de las afrentas. En cuanto al triángulo amoroso formado por Martín, Pepa y Francisco, los dos jóvenes optan por jugar sus cartas por separado. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.