Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 17 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 256 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Martín, tras su beso con Pepa, se ha visto obligado a tomar una contundente decisión, como es dar el paso de hablar personalmente con Francisco. No solamente lo hace para confirmarle si finalmente se marcha o no del Valle, sino para sincerarse como nunca antes con su amigo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Adriana no puede evitar tener esperanzas de que su hijo siga vivo. Para tratar de salir de dudas y encontrar las respuestas que necesita, Rafael no ha dudado un solo segundo en hacer llamar al galeno. Luisa, por su parte, no puede evitar quedarse completamente sin palabras ante una situación absolutamente inesperada. ¿A qué nos referimos, como no podía ser de otra manera? La llegada de alguien al Valle preguntando por ella. Es más que evidente que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta sorprendente historia.

¿Qué sucede en el capítulo 257 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 18 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Leonardo no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una contundente petición a Bárbara. ¿En qué consiste, exactamente? En ser su acompañante en la fiesta de los Barones.

Y todo con la firme intención de dejar claro a sus padres que, pase lo que pase y pese a quien le pese, es la mujer de su vida. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Rafael se muestra deseoso de confrontar a Úrsula de una vez por todas. Es por eso que se anima a acorralar a Ana, exigiéndole que le cuente toda la verdad.

Por lo tanto, la doncella se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría llegar a confesar que, en realidad, Julio no murió por causas naturales y que ella sabe qué ocurrió exactamente. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.