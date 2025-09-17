No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 255 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, y como era de esperar, Rafael no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Ana. Y todo para cumplir un objetivo muy concreto, que no es otro que descubrir la verdad sobre la muerte de Julio. Es un hecho que no va a parar hasta encontrar las respuestas que necesita, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, Úrsula se ha armado de valor para tranquilizar a Ana, con la firme intención de evitar que hable. De hacerlo, es un hecho que su plan se rompería en mil pedazos y, en estos momentos, no es lo más apropiado para ella. Matilde, por su parte, está a punto de agredir a Victoria, puesto que está profundamente harta de sus cada vez más constantes provocaciones. ¡Está al límite como nunca antes! Eso sí, el gesto de levantarle la mano podría llegar a significar su fin, puesto que es algo que Victoria no está dispuesta a tolerar, bajo ningún concepto. Tanto es así que ya está trazando un plan para salirse con la suya, mientras decide saciar su sed de venganza con Matilde por su inapropiado gesto.

¿Qué sucede en el capítulo 256 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 17 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Martín, tras su beso con Pepa, no duda un solo segundo en hablar personalmente con Francisco. Lo hace no solamente para confirmarle si se marcha o no del Valle, sino también para sincerarse como nunca con su amigo.

En cuanto a Adriana, no puede evitar tener ciertas esperanzas de que su hijo siga vivo. Tanto es así que Rafael se ve obligado a llamar al galeno para tratar de salir de dudas. Todo ello mientras Luisa se queda completamente sorprendida al ver cómo alguien llega al Valle preguntando por ella. ¡No se lo esperaba en absoluto! No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.