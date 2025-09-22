Concierto de Pablo Alborán gratis en Madrid: cuándo y dónde es, horario, entradas, quién puede ir y cómo llegar

Es uno de los cantantes españoles más populares y queridos. El malagueño Pablo Alborán está de vuelta con nuevo disco y una nueva gira, prevista para 2026. Todo un evento destacado para sus fans y para aquellos que aprecian la música de un artista que no ha dejado de crecer desde que lanzara hace casi 15 años su primero disco homónimo. Y con un lanzamiento tan esperado, nada como anunciarlo con algo especial: un concierto de Pablo Alborán en Madrid del que te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Toma nota porque te vamos a contar todos los detalles sobre el concierto de Pablo Alborán en Madrid. Un evento que seguro pillará a muchos por sorpresa, teniendo en cuenta que el artista no está ahora de gira. Sin embargo, lo estará en menos de un año y precisamente por este motivo, el que se lance de nuevo a la carretera para un tour primero en España, y luego en otros países, vamos a poder disfrutar de este regalo para el que apenas quedan unas horas. Y no sólo eso, este concierto especial sirve sobre todo para presentar su nuevo álbum KM.0 y con ese título, qué mejor que hacer dicha presentación dónde está fijado el kilómetro cero en la capital. ¿Y dónde es eso? Pues como no podía ser de otro modo, en la Puerta del Sol. Entonces, ¿te lo vas a perder? Pocas veces un artista de tanto renombre da un concierto en plena calle y además gratis, así que debes estar atento para no perdértelo.

Cuándo es el concierto de Pablo Alborán en Madrid

El Concierto Pablo Alborán en Madrid, tendrá lugar mañana martes 23 de septiembre. No habrá más fechas, no forma parte de una gira previa ni de un festival organizado: será un único directo, pensado para disfrutarlo en comunidad y al aire libre. Por eso mismo, se espera una gran afluencia de público desde primeras horas de la tarde.

La excusa para esta actuación en la Puerta del Sol de Madrid, es el próximo lanzamiento del nuevo disco del cantante, KM0. En sus redes sociales, Alborán ya ha anunciado el concierto, además de adelantarnos algo más: cantará 4 o 5 canciones y desde mañana ya podemos reservar el álbum del que se anunciará la fecha definitiva de lanzamiento.

Para muchos seguidores será la oportunidad perfecta de volver a ver al artista sin esperar al tour de 2026 del que por cierto, también se hablará mañana, aunque ya os podemos adelantar que las primeras ciudades en ver de nuevo al artista una vez arranque la gira, en mayo del año que viene, serán Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia. Global Tour KM0 es el nombre de la gira y las entradas se ponen a la venta el 24 de septiembre.

Fecha y hora del concierto de Pablo Alborán

El inicio del concierto de mañana en la Puerta del Sol está previsto para las 20:30 horas. Sin embargo, la recomendación es clara: llegar bastante antes. En eventos similares celebrados en el mismo lugar, el espacio se llena con rapidez y conseguir un buen sitio puede depender de estar allí con antelación.

View this post on Instagram A post shared by @pabloalboran

Concierto de Pablo Alborán en la Puerta del Sol: cómo llegar

Si quieres ir al concierto de Pablo Alborán en la Puerta del Sol de Madrid, lo tienes fácil dado que es uno de los lugares de la capital mejor conectados. De hecho, tienes varias opciones.

Metro : la estación de Sol (líneas 1, 2 y 3) es la parada principal, pero hay otras opciones a escasos minutos andando: Callao (líneas 3 y 5), Sevilla (línea 2), Ópera (líneas 2 y 5) o Gran Vía (líneas 1 y 5).

: la estación de Sol (líneas 1, 2 y 3) es la parada principal, pero hay otras opciones a escasos minutos andando: Callao (líneas 3 y 5), Sevilla (línea 2), Ópera (líneas 2 y 5) o Gran Vía (líneas 1 y 5). Cercanías : las líneas C3 y C4 paran en “Sol”, lo que facilita la llegada desde otras localidades cercanas a Madrid.

: las líneas C3 y C4 paran en “Sol”, lo que facilita la llegada desde otras localidades cercanas a Madrid. Autobús: varias líneas de la EMT tienen paradas en el entorno. Toma nota de la línea :133,147,203,32, y 35.

Lo más recomendable es optar por metro o tren. Ir en coche no es práctico ya que posiblemente encuentres mucha gente y te cueste aparcar.

Entradas para el concierto de Pablo Alborán: cómo ir gratis

Como ya hemos mencionado al comienzo, el concierto de Pablo Alborán en Madrid es completamente gratis, es decir, que si te estás preguntando dónde sacar las entradas, lo cierto es que no hace falta. No tienes que apuntarte a ninguna lista ni sacar ticket reserva ni nada. Lo único que tienes que hacer es estar mañana a las 20:30 en la Plaza del Sol, pero siendo quien es el artista que presenta disco, lo mejor es que vayas antes y con tiempo. De este modo te aseguras que vas a poder verle.

Y quienes no puedan ir o no vivan en Madrid, no se van a quedar sin plan. La actuación será retransmitida en directo a través de TikTok, a partir de las 20:25 horas, y de la cuenta del cantante, de modo que ya que no puedes estar físicamente, al menos podrás tener un pase privilegiado a través de la pantalla de tu móvil y no te perderás nada.