Concierto de Mikel Izal en Las Rozas: cuándo es, horario y precio de las entradas

Las Rozas, municipio de Madrid situado al oeste de la capital, se prepara para las que serán sus fiestas en honor a San Miguel. Unas fiestas que se celebran entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre y que si bien cuenta con una programación llena de todo tipo de actividades, festejos y conciertos, nos queremos centrar en uno de estos en concreto: el concierto de Mikel Izal en las Rozas.

El cantante pamplonés será uno de los grandes reclamos dentro de la programación de las Fiestas de Las Rozas 2025, con una actuación que forma parte de su actual gira El Miedo y el Paraíso. Precisamente una de las fechas más próximas es la del 19 de septiembre con una actuación en el Festival Jardín de las Delicias de Madrid, pero tienes otra cita el 26 de septiembre con este concierto en Las Rozas y del que te ofrecemos ahora toda la información sobre horarios, dónde se celebra y cómo conseguir entradas. Toma nota y no te pierdas nada de lo que te contamos.

Qué día es el concierto de Mikel Izal en las Rozas

Mikel Izal es una de las voces más destacadas del pop-rock e indie español de los últimos años. Tras la disolución de su banda IZAL en el año 2022, y en la que militó desde 2010, inició su carrera en solitario. A finales del año 2023 lanzó su primer disco en solitario, que podremos escuchar en directo en el concierto que dará en las Fiestas de Las Rozas el próximo 26 de septiembre, viernes.

A qué hora es el concierto de Mikel Izal

La actuación de Mikel Izal en las Fiestas de Las Rozas, está programada para las 22:00 horas de como decimos, el viernes 26 de septiembre, en plena apertura del Recinto Ferial, que comenzará esa misma tarde con atracciones y actividades para todas las edades.

El acceso al Multiusos se abrirá con antelación para facilitar la entrada de los asistentes y evitar aglomeraciones. Al tratarse de uno de los conciertos más esperados de la programación, se recomienda acudir con tiempo suficiente para garantizar una buena ubicación dentro del recinto.

Dónde es el concierto de Mikel Izal en Madrid

El concierto de Mikel Izal se celebrará en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago, que está situado en la avenida del Polideportivo, s/n, en Las Rozas de Madrid.

Este espacio es uno de los recintos más grandes de la localidad y ya ha acogido en otras ediciones tanto conciertos como festejos taurinos. Su capacidad y versatilidad lo convierten en el lugar ideal para recibir a un artista de la talla de Izal, así como para otros eventos destacados del programa de fiestas.

De hecho, en este mismo recinto se podrá ver también, y dentro de la misma programación de las Fiestas de las Rozas 2025, el concierto de Las Rozas POP en concierto. Un evento que se celebra el 27 de septiembre y que contará con la actuación de varios artistas de los 80 y 90, como Rafa Sánchez de La Unión, Amistades Peligrosas, OBK, Alejo Estivel de Tequila y un Tributo a Hombres G así como la presencia de Dj El Pulpo.

Entradas para Mikel Izal: precio y cómo comprar

Por último nos queda conocer la información para poder hacernos con una de las entradas para este concierto de Mikel Izal en las Fiestas de las Rozas 2025. El precio para las entradas es de 10 euros. La venta se realiza con un sistema escalonado que busca dar prioridad a los vecinos del municipio. Te ofrecemos la información aunque la venta para empadronado ya finalizó el pasado martes.

Empadronados (Tu Butaca Preferente): del 9 al 16 de septiembre a las 10:00 horas, con un máximo de 4 entradas por persona. Debido a la alta demanda, algunos registros están experimentando retrasos en la validación, pero mientras tanto se puede acudir directamente a la taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo (martes a sábado de 10:30 a 14:30 h y martes y viernes también de 17:00 a 19:00 h) presentando el DNI.

(Tu Butaca Preferente): del 9 al 16 de septiembre a las 10:00 horas, con un máximo de 4 entradas por persona. Debido a la alta demanda, algunos registros están experimentando retrasos en la validación, pero mientras tanto se puede acudir directamente a la taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo (martes a sábado de 10:30 a 14:30 h y martes y viernes también de 17:00 a 19:00 h) presentando el DNI. Resto del público: desde el 16 de septiembre a las 10:00 horas hasta el inicio del concierto, también con un máximo de 4 entradas por persona.

Canales de compra

Las entradas para el concierto de Mikel Izal en las Fiestas de Las Rozas se pueden adquirir de forma sencilla tanto online como presencial:

Venta online: a través de las webs giglon.com y lasrozas.es/entradas

y .Venta física: en la taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo, en los horarios ya mencionados.

En el caso del otro concierto que se celebra, el 27 de septiembre, el del festival Las Rozas Pop, el precio será de 5 euros y los canales de venta son los mismos que para el concierto de Mikel Izal.

Por otro lado, conviene recordar que otros conciertos de las Fiestas de San Miguel serán gratuitos, como los de Funambulista (3 de octubre) y Veintiuno (4 de octubre), ambos en el Recinto Ferial con acceso libre hasta completar aforo.