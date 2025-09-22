Carlos Alcaraz – Báez: horario y dónde ver en directo gratis por TV el partido de octavos del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz debutará en el ATP 500 de Tokio 2025 enfrentándose a Sebastián Báez en los dieciseisavos de final con la clara intención de superar al argentino y tratar de conquistar este torneo que se celebra en Japón y que nunca ha logrado ganar. Hay que recordar que Jannik Sinner ha optado por jugar en Pekín, por lo que no se verían las caras. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro del número uno del ranking.

A qué hora juega Alcaraz vs Báez en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz vuelve a la competición unos días después de haber jugado la Laver Cup con Europa, competición en la que cayeron derrotados frente al combinado del resto del mundo. Ahora el murciano arranca su participación en el ATP 500 de Tokio 2025 y lo hará debutando frente al argentino Sebastián Báez en lo que será, sin duda, un auténtico partidazo. El de El Palmar se estrena oficialmente siendo el número uno del ranking, puesto que logró tras ganar a Jannik Sinner en la final del US Open. Hay que recordar que el italiano no estará en el país nipón, sino que va a competir en Pekín.

Esta será la primera vez que Carlos Alcaraz participa en el ATP 500 de Tokio 2025, por lo que, lógicamente, nunca ha conseguido conquistar este título en tierras niponas. Su deseo es poder morder el metal cuando termine el torneo el próximo martes 30 y así igualar a Manuel Orantes, David Ferrer y Rafa Nadal, que lograron coronarse en una ocasión en Japón.

La ATP programó este apasionante Carlos Alcaraz – Sebastián Báez que corresponde a los dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 para este miércoles 24 de octubre. La organización todavía no ha desvelado el orden de juego, por lo que habrá que estar atentos a ver a qué hora comenzará, pero lo que está claro es que debido al cambio horario, los aficionados en España tendrán que trasnochar o madrugar para ver al murciano.

Horario del próximo partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025

Carlos Alcaraz quiere terminar un 2025 de la mejor manera posible y para ello irá a por el título en el ATP 500 de Tokio. La temporada no arrancó bien, ya que perdió en cuartos del Open de Australia contra Novak Djokovic, en semifinales de Indian Wells, en su debut en Miami y cayó en las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Eso sí, el de El Palmar ha conseguido coronarse en Róterdam, Queen’s, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, pero no hay que olvidarse de los dos Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Báez de dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 se jugará este miércoles 24 de septiembre. Estos dos tenistas se han enfrentado dos veces en su carrera y en ambas salió victorioso el murciano. La primera de ellas fue en la Next Gen ATP en 2021 y al año siguiente en el US Open, por lo que realmente hace ya tres años que no se miden en la pista.

Dónde ver el partido de Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en este apasionante ATP 500 de Tokio 2025. Este Carlos Alcaraz – Báez que corresponde a los dieciseisavos de final de este torneo que se está jugando en Japón se podrá ver en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros canales están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercer canal que hemos citado está dentro de una suscripción, por lo que habrá que pagar.

Además, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores del tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Báez de los dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a su página web mediante un ordenador. La aplicación Tennis TV también ofrecerá el torneo, ya que tiene los derechos de todos los campeonatos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en el ATP 500 de Tokio 2025, donde prestaremos especial atención a la actuación del murciano. Una vez acabe el Carlos Alcaraz – Báez de dieciseisavos de final de este torneo que se juega en Japón publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en tierras niponas.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Báez del ATP 500 de Tokio 2025

Todos los seguidores de este apasionante deporte que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Báez de los dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 tienen que saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el país asiático para contar todo lo que esté haciendo el murciano sobre la pista frente al argentino.