Ni se te ocurra pedir estos platos cuando comas fuera de casa: el consejo de la dueña de un restaurante que debes conocer

Un consejo de la dueña de un restaurante sobre lo que debes comer fuera de casa ha dado la vuelta al mundo. La realidad es que siempre hay algunos platos más o menos adecuados, de la mano de los expertos de cada lugar. Hay trucos o simple, sentido común que nos hacen pedir una cosa u otra, pero hoy en día quizás nos equivocaremos más de lo que nos imaginaríamos.

Es importante saber qué comeremos con este tipo de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante. A la hora de salir de casa, la comida es algo fundamental, por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración determinados elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un consejo de una dueña de un restaurante que puede abrirnos los ojos, ante esta forma de comer en un lugar en el que no hemos estado nunca. La profesión siempre ayuda a elegir los mejores ingredientes posibles para disfrutar de unos platos que deben estar preparados para darnos lo mejor.

Nunca debes pedir estos platos cuando comas fuera de casa

Este es el consejo de una dueña de restaurante que debes conocer

En general, debes estar atento cuando sales de casa a comer, puedes ver los platos de los demás, de ese menú del día que suele esconder algunas perlas. Los procesados, los pures, salsas o incluso lasaña o canelones, pueden esconder alguna que otra sorpresa de días anteriores.

Cuidado con los lugares de interior que ofrecen pescado, suelen ser mejor en carnes y más si ves una parrilla en plena forma. A veces, menos, es más, con lo cual, con muy poco esfuerzo, una simple carne a la brasa y unas patatas fritas puedes descubrir la esencia de una mezcla de sabores increíbles.

La influencer británica llamada @juliabesz.bloommoneyin se ha convertido en viral al indicar en sus redes que: «Suena inofensivo, pero en el sector a menudo significa ‘cosas que debemos gastar antes de que se echen a perder’», además de: «La salsa enmascara la edad, la guarnición te distrae y, cuando terminas, básicamente has pagado un dineral por las sobras del día anterior». Algo que nos puede sorprender, pero puede ser una realidad.

La cocina española, suele tener menos salsas y buena base. Con poco dinero se crean platos tan increíbles como la tortilla de patatas o un guiso a base de legumbres que nos dejará con ganas de más. Es más, con sólo un buen pan y un huevo frito o un alioli, ya podemos descubrir la esencia de la felicidad.

