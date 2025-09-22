Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, ha acusado al Partido Popular (PP) de «fascista» y de difundir «bulos» sobre las pulseras antimaltrato, cuyos datos sobre órdenes de alejamiento antes de marzo de 2024 se perdieron tras un cambio de proveedor impulsado por el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo.

En un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social X, la socialista Bernabé ha acusado al PP de transmitir «más bulos y más infamia». A continuación, señala a los populares por, dice, aplicar «el manual fascista», que explica como «usar el miedo contra las mujeres que más sufren» y «la violencia que negáis», añade, en dirección a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

«Difamáis, negáis y hacéis daño. Frente al terrorismo machista sólo caben rigor y humanidad», vuelve a atacar Pilar Bernabé, al mismo tiempo que defiende la gestión del Gobierno en la seguridad de las mujeres maltratadas perjudicadas por el caos de las pulseras. «Mientras tanto, el Gobierno y el Ministerio seguirán trabajando cada día para garantizar el mejor sistema de protección».

Horas después, la secretaria de Igualdad del PSOE ha vuelto a la carga, asegurando que «el PP es una máquina de mentiras y un generador de odio a costa incluso de las mujeres más vulnerables». Siguiendo con la misma estrategia que en su anterior tuit, Bernabé vuelve a sacar pecho de la actuación del Ministerio de Igualdad y firma en primera persona. «Desmontaremos cada falacia con trabajo, datos y rigor».

👉 Más bulos y más infamia no caben en un tuit. El PP aplica el manual fascista: usar el miedo contra las mujeres que más sufren la violencia que negáis. 📌 RIGOR en los DATOS:

1. La mujer asesinada en Mallorca no llevaba la pulsera y sobre ello ya se publicó en su momento.

2.… https://t.co/pB63qGpk0u — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) September 21, 2025

Además de Pilar Bernabé, otra socialista como Enma López, portavoz adjunta de la formación en Madrid, ha defendido la actuación del Gobierno, en su caso desligando la responsabilidad al hablar de «bulos». La dirigente del PSOE ha mandado «un mensaje de tranquilidad y de seguridad» y ha dicho que el de las pulseras antimaltrato «es un tema muy importante como para andar con bulos».

Si bien reconoce que «hubo alguna incidencia en esa transición» de datos en el sistema de control Cometa, López pide «ir a las fuentes oficiales» y «depurar esas responsabilidades que correspondan». Además, ha resaltado que «en un tema tan importante como la protección de las víctimas de violencia de género se vaya a las fuentes oficiales y no se dé pábulo a algunos bulos que nos encontramos».

Chapuza en Igualdad

La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que desconoce el número de absoluciones de agresores sexuales que se dieron a raíz del cambio de proveedor del sistema de control con pulseras telemáticas, escándalo que desveló en exclusiva OKDIARIO la semana pasada.

Sin embargo, el pasado jueves, la propia Ana Redondo llegó a hablar de sólo 1% de casos afectados por los errores de un sistema que se ha jactado de decir que «funciona perfectamente» en la actualidad. La sucesora de Irene Montero al frente de la cartera de Igualdad, ha afirmado este lunes en La Sexta que su departamento no puede dar el número de absoluciones o sobreseimientos que provocó la fallida migración de datos porque es un asunto «muy complejo», ha señalado, donde ha sido incapaz de dar el dato preciso de absoluciones pese a ser repreguntada al respecto.