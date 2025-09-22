Yolanda Díaz aprieta pero no ahoga: pide una «pequeña investigación» sobre las pulseras defectuosas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho este lunes que hace falta una «pequeña investigación» para esclarecer los motivos de fallos en las pulseras antimaltrato y pide que, si han existido fallos, las víctimas afectadas sean compensadas. La líder de Sumar reacciona de manera templada a la pérdida de datos de órdenes de alejamiento desde el 20 de marzo de 2024 por la chapuza del Ministerio de Igualdad.

Díaz asegura que «es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece que no funcionaba correctamente», en relación a la exclusiva de OKDIARIO en la que este medio desveló que el Gobierno había perdido todos los datos históricos sobre órdenes de alejamiento con fecha anterior a marzo de 2024.

Las incidencias del sistema Cometa, que debe controlar la ubicación de los agresores con orden de alejamiento, señalan tanto a la actual ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, como a su antecesora en el cargo, Irene Montero. Díaz ha defendido que «el mecanismo de las pulseras está funcionando correctamente», aunque revela que su fuente de información es el señalado ministerio de Igualdad».

«Ahora bien, si han existido fallos o disfunciones es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece no funcionaba correctamente», ha añadido la también ministra de Trabajo.

Yolanda Díaz, además, ha pedido que se repare a las afectadas por la chapuza de Igualdad. «Si hubo mujeres que se vieron perjudicadas por estos fallos, desde luego, como es lógico, el derecho a la reparación». La vicepresidenta segunda también ha resaltado que «si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas», ha insistido.

La chapuza de las pulseras

Tal y como informó este medio en exclusiva el pasado 17 de septiembre, un cambio de proveedor en el Ministerio de Igualdad para la gestión del sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento, a través de pulseras, ha provocado un vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores.

Desde el 20 de marzo de 2024, el centro de control Cometa se ve incapaz de facilitar información a esa fecha, lo que implica la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento. Desde el propio centro Cometa se han denunciado múltiples fallos técnicos que comprometen la seguridad de las víctimas. Los errores se relacionan con la congelación de la ubicación de los agresores durante horas o días o con imprecisiones geográficas por errores en el GPS.

Irene Montero, señalada

Si bien Ana Redondo es la actual titular de Igualdad y, por tanto, responsable de los errores hasta el punto de que el Partido Popular (PP) ha pedido su dimisión, la antecesora de la socialista en el cargo, la podemita Irene Montero, también queda señalada por la gestión y un fallo garrafal que pone en peligro la seguridad de mujeres maltratadas.

El Ministerio de Igualdad dirigido por Montero, hoy eurodiputada de Podemos, promovió el uso de las pulseras defectuosas contratadas por el departamento de las víctimas de violadores y agresores sexuales. Cabe recordar que estos agresores se vieron beneficiados por la denominada ley del sólo sí es sí, impulsada por Irene Montero y que ha provocado rebajas de penas y excarcelaciones.

Los condenados que salían de prisión debido a las irregularidades de la ley pasaban a «libertad vigilada» y debían estar localizables con estos deficientes dispositivos. Estas mujeres fueron expuestas, por tanto, por parte del Gobierno a una doble revictimización.