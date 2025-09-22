El Grupo Parlamentario Popular solicitará a la Mesa de la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas la convocatoria urgente del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. La petición del PP una vez se han conocido los aspectos más relevantes de la declaración de Miguel Polo ante la juez, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye las diligencias previas de la causa de DANA. Además, de esta citación, el PP ha reclamado también, en este caso al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, la destitución urgente del citado Miguel Polo, porque, precisamente, a tenor de su declaración ante la juez: «Ha demostrado no saber lo que llevaba entre manos». «Es un peligro público», ha advertido al respecto el portavoz del PP en la citada comisión, Fernando Pastor.

El PP ha llamado a comparecer ante la comisión de investigación ante las Cortes Valencianas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar por dos motivos. Por un lado, porque considera que «no es de recibo que declare una cosa ante la juez y, luego, lo niegue a la salida» del juzgado.

Los populares consideran «inaudito y ofensivo» y así lo ha verbalizado el diputado popular Fernando Pastor, «conocer que el responsable de controlar e informar de lo que ocurría en el barranco del Poyo, que es donde se concentró el mayor número de víctimas mortales, estaba en Babia. No se enteró de nada. Y, de lo que se entraba, le restaba importancia y no lo consideraba relevante».

Hay que recordar a este respecto que tal como ha publicado OKDIARIO el pasado viernes, Miguel Polo manifestó en su declaración en calidad de testigo ante la juez que instruye el caso de la DANA que en el parón del CECOPI, en torno a las 18:45, subió el jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y alertó de que se había enviado un aviso del caudal del Poyo. Y manifestó también que el aviso se mandó a las 18:43 horas. Miguel Polo sostuvo, finalmente, que se trataba de un caudal importante, pero que era congruente con los que estaba pasando en esos momentos en todos lados y que tampoco le llegó a sorprender.

El PP no es la única formación que ha decidido llamar con carácter de urgencia a Miguel Polo para que comparezca ante la comisión que investiga la riada en la sede parlamentaria valenciana. Tal como ha adelantado este viernes OKDIARIO, Vox también ha pedido esa comparecencia a través de un escrito fechado el mismo día en que se produjo la declaración ante la juez de Miguel Polo, como también confirmaron ese día tanto la responsable de los servicios jurídicos de Vox, Marta Castro, como su portavoz en las Cortes Valencianas, José María Llanos, en Catarroja.