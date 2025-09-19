El presidente del Júcar, 11 meses después de la DANA: «Nadie era capaz de prever lo que iba a suceder»

Cuando han transcurrido 11 meses de la tragedia, Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha manifestado en el transcurso de su declaración en calidad de testigo, ante la juez que instruye la causa de la DANA y en respuesta a una pregunta formulada por Marta Castro, la letrada que dirige la acusación particular de Vox en este caso que «nadie era capaz de prever lo que iba a suceder». Polo ha asegurado esto sobre la toma de decisiones desde el CECOPI el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA.

Esta ha sido la parte más relevante de las respuestas de Polo a las preguntas de Vox. Pero, también, en el transcurso de una declaración que se ha prolongado más siete horas.

En concreto, Marta Castro ha recordado al testigo que, según había manifestado, en el CECOPI tenían todos los datos y que no sabía cómo no tomaban decisiones. Y le ha preguntado si pensó que no era oportuno decir nada.

En su respuesta, Miguel Polo, ha manifestado: «Ahora, es muy fácil decir que se tenía que haber hecho, o no, pero en ese momento…, yo no era capaz de prever y nadie lo era de lo que iba a suceder».

La abogada ha recordado a Miguel Polo que con anterioridad había manifestado que se podían haber tomado medidas: «¿Y ahora dice que no se podía prever?».

Polo ha respondido que una cosa son 1.600 m3 en el aforo de Ribarroja, pero a eso había que sumar los otros barrancos de la cuenca del Poyo y eso no se sabía, los 1.600 acabaron siendo el doble.

Miguel Polo ha expresado, también, a preguntas de esa misma letrada que hasta las 17:00 horas solo había problemas significativos en Utiel. Y ha admitido también que no recibió ningún aviso sobre el Poyo entre las 16:30 y las 18:43 horas.

También, el presidente del Júcar ha reconocido que no avisó al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de la situación en el barranco del Poyo.

Vox pide la comparecencia de Polo en las Cortes Valencianas

Marta Castro ha manifestado a las puertas del juzgado, tras la declaración de Miguel Polo, que «parece ser que la Confederación solo informa si se lo piden». Por ello, el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas ha solicitado la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de Miguel Polo ante la comisión de investigación que ha puesto en marcha la Cámara autonómica.