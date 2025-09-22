Lidl se la juega a IKEA con su mesa plegable: perfecta para cocinas pequeñas y se dobla en menos de un minuto

Todos sabemos que la cocina es una de las estancias de la casa en las que pasamos un tiempo muy específico, pero en la que debemos estar a gusto y más cuando hemos decidido que sea la zona en la que no sólo cocinar, sino también desayunar, e incluso comer o cenar. Por ello, cuando se tiene poco espacio, encontrar muebles adecuados se convierte en prioridad de modo que si deseas una mesa que sea la mejor para tu cocina, nada como apostar por el modelo plegable de Lidl que ahora te presentamos.

El atractivo de esta mesa plegable de Lidl para la cocina no es menor: cuesta menos de 80 euros, se despliega en menos de un minuto y puede pasar de ser un mueble compacto y discreto a una mesa de comedor lista para cuatro personas. Todo ello con la ventaja de incorporar cajones y estantes que permiten aprovechar aún más el espacio. Una combinación difícil de encontrar por ese precio y que convierte esta propuesta en una de las más comentadas en la web de Lidl que nada tiene que envidiar a otras mesas que encontramos en tiendas especializadas, como IKEA. El modelo de mesa plegable Livarno Home de Lidl está pensada además para quienes necesitan flexibilidad. Puedes usarla como mesa de cocina, pero también como apoyo extra en el salón o incluso como escritorio improvisado.

Y cuando no la necesitas, basta con abatir uno o los dos tableros para que quede recogida y sin estorbar. Por su diseño limpio en color blanco mate, se integra fácilmente en cualquier ambiente, algo que muchos valoran cuando se trata de pisos pequeños o apartamentos de alquiler.

La mesa plegable de Lidl, perfecta para cocinas pequeñas

La mesa de Livarno Home para Lidl tiene una gran capacidad para transformarse. Desplegada por completo alcanza unas medidas de 150 x 74 x 80 cm, suficientes para reunir cómodamente a entre dos y cuatro personas. Si sólo necesitas un espacio reducido, puedes abrir únicamente uno de los tableros y mantener el otro plegado, algo que resulta muy útil para desayunos rápidos o comidas en pareja. Y cuando acaba el día, se recoge en cuestión de segundos, quedando como un mueble auxiliar que apenas ocupa espacio en la pared.

Este tipo de soluciones son las que cada vez más buscan las familias que viven en pisos pequeños, sobre todo en ciudades donde cada metro cuadrado cuenta. Lidl ha conseguido ofrecer un diseño robusto, con una carga máxima de 25 kilos, pero sin sacrificar la estética ni la facilidad de uso.

Una mesa que añade cajones y estantes

A diferencia frente a otras mesas plegables del mercado este modelo de Lidl tiene un espacio de almacenamiento incorporado. En concreto, encontramos cuatro cajones de fácil desplazamiento y una balda inferior que actúa como repisa auxiliar. Podrás usar la mesa para desayunar, o para por ejemplo leer bien las recetas mientras cocina, pero también para guardar cubiertos, servilletas, manteles o incluso pequeños electrodomésticos sin ocupar otros armarios.

Los cajones se presentan con un diseño sin tiradores, con huecos de agarre que mantienen la estética minimalista y hacen que sea fácil abrirlos. La balda inferior, por su parte, se convierte en un recurso perfecto para dejar lo que siempre necesitas a mano, como servilletas o utensilios de uso diario.

Materiales resistentes y fáciles de limpiar

En cuanto a las materiales, esta mesa ha sido fabricada en una combinación de pino, MDF y plástico, con un acabado lacado en blanco mate que resulta fácil de limpiar. De hecho, bastará con que pasemos un paño húmedo. Por otro lado, su peso, de unos 35 kilos, le da estabilidad y evita que se mueva o tambalee con facilidad, algo que suele ocurrir con otras mesas plegables más ligeras.

Precio y disponibilidad

El precio también juega a favor. Esta mesa de Lidl cuesta 79,99 euros, y lo cierto es que no es fácil encontrar algo tan versátil por menos de 100 en otras tiendas. Sirve como mesa para comer, como apoyo en la cocina o como ya mencionamos, como escritorio improvisado, y encima trae cajones y baldas para guardar cosas. Si lo piensas, es como tener dos muebles en uno.

Se puede comprar a través de la tienda online de Lidl. Eso sí, como suele pasar con este tipo de chollos, no es raro que se agoten en cuestión de días, de modo que si te gusta será mejor que no tardes en hacerte con ella. En definitiva se trata de una mesa plegable práctica, estable y bien diseñada, que demuestra cómo Lidl sigue apostando por introducir en su catálogo artículos de hogar que no sólo compiten en precio, sino también en calidad. Para quienes buscan un mueble que se adapte a su ritmo de vida, esta puede ser la compra perfecta y como decimos, que es mejor que no dejes escapar.