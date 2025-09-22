Redondo se jacta de que «ninguna mujer ha sido asesinada» por culpa de las pulseras defectuosas

«En ningún caso hubo problemas con las pulseras y los dispositivos», ha insistido Redondo, quien ha explicado que los procedimientos por quebrantamiento de condena que pudieron verse afectados se iniciaron precisamente «porque las pulseras funcionaban correctamente, si no, no se podrían haber iniciado».

Sobre el número de mujeres que pudieron verse perjudicadas por los fallos técnicos, la ministra se ha mostrado esquiva. «Una cosa son las mujeres que se han protegido, que nunca han estado en riesgo, y otra cosa muy diferente son los procedimientos por quebrantamiento de condena», ha explicado, diferenciando entre las víctimas protegidas y los expedientes administrativos.

Además, Redondo ha reconocido que «es muy difícil» cuantificar los afectados y ha revelado que han «solicitado a la Fiscalía» datos concretos «porque habla de muchos datos pero no cuantifica». En todo caso, ha admitido que «puede haber disfunciones o fallos, sobre todo cuando se han transmitido datos de una empresa a otra».

Durante una entrevista en La Sexta, la ministra también ha cargado duramente contra la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, a quien ha acusado de mentir «claramente». «Es claramente falso lo que está diciendo, porque la reunión se produce antes» de la pérdida de datos, ha defendido Redondo, quien situó la reunión en febrero mientras que «los problemas con la migración de datos con el nuevo contrato son a partir de marzo».

Redondo ha reivindicado que el Ministerio que dirige estuvo «en todo momento encima» -«con nuestros técnicos»- y ha destacado que han actuado «con discreción» para no generar «miedo ni angustia en las víctimas». Asimismo, ha subrayado que desde el Ministerio están «salvando vidas a diario» y que cada año «son más las mujeres protegidas» porque «los jueces cada vez confían más en los dispositivos».

Reconociendo que se trata de «un servicio muy complejo», la titular de Igualdad ha defendido el trabajo que han desempeñado «con discreción junto a las empresas para resolver las deficiencias técnicas». «Hemos estado permanentemente encima de las cuestiones, para generar mejoras y ofrecer mejoras», ha añadido.

«Todo es mejorable, también este sistema que funciona, que salva vidas y que sigue mejorando», ha admitido Redondo, quien ha insistido en que «ninguna mujer con dispositivo Cometa ha sido asesinada». «El sistema funciona bien y están protegidas», ha recalcado.

Por último, la ministra ha defendido su estrategia de comunicación discreta argumentando que el objetivo es «no generar miedo ni angustia a las víctimas». Según Redondo, las críticas públicas «generan dudas, angustia y miedo a las víctimas», mientras que el buen funcionamiento del sistema se demuestra en que «cada vez se ponen más pulseras porque funcionan y aseguran la vida de las víctimas».

«Nuestra prioridad auténtica es salvar vidas y proteger a las víctimas. Es donde ponemos todos los esfuerzos del Ministerio», ha concluido la ministra, quien ha reiterado que «todos los días salvamos vidas» gracias a un sistema que, pese a ser mejorable, «funciona» y mantiene protegidas a las víctimas de violencia de género.