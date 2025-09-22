Irene Montero calla sobre su chapuza de las pulseras antimaltrato mientras no para de tuitear de Palestina

Irene Montero, ex ministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, ha decidido callar sobre su chapuza de las pulseras antimaltrato, desvelada por OKDIARIO, mientras no para de tuitear de Palestina en las redes sociales. Montero, impulsora de la Ley del Sólo sí es sí que ha provocado más de 1.200 rebajas de condena de agresores sexuales, ignoró las «deficiencias» del plan que provocó la pérdida de datos de las pulseras, pero ha decidido silenciar este tema y utilizar el conflicto en Gaza como cortina de humo.

Desde que este medio informara en exclusiva de la pérdida de los datos sobre órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024, Irene Montero ha eludido responder sobre este asunto que le involucra y sí ha puesto numerosos mensajes en las redes sociales, donde ataca a todo aquel que no considera un «genocidio» la situación en Palestina o comparte testimonios de la flotilla pro-Gaza.

La ex ministra, que viajó la semana pasada a Líbano y Jordania, donde visitó campos de refugiados palestinos, no asume un ápice de la responsabilidad que le corresponde por el escándalo de las pulseras antimaltrato. El equipo de Montero, como informa este medio, ignoró las «deficiencias e incoherencias» en el plan de transición de las pulseras y firmó la adjudicación a una unión de empresas por 42,6 millones de euros en 2021.

El cambio de adjudicatario del sistema de seguimiento telemático de las pulseras fue impulsado por Irene Montero como ministra y provocó un recorte en el coste medio por dispositivo, que pasó de 591 euros a 384 euros al mes. Este ahorro, del 35% para las arcas públicas, derivó en unos aparatos con múltiples fallos, lo que se sumó a que no arrastraban los datos de la etapa anterior, con la primera empresa encargada de la producción.

Por tanto, bajo la dirección de Montero se cometió una doble chapuza que convierte la situación en un escándalo sin precedentes en el sistema de protección de víctimas de violencia machista. La fallida adjudicación del servicio provocó la pérdida masiva de datos de agresores anteriores a marzo de 2024, y la compra de dispositivos deficientes provoca que los maltratadores puedan quitárselos «perfectamente», tal y como reflejó uno de los agresores ante un juez.

Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, ha sumado gravedad al asunto con sus palabras, asegurando haber comprobado personalmente que algunas de las nuevas pulseras «se habían comprado en AliExpress», como publicó El Confidencial. Y es que el propio Ministerio de Igualdad, con Montero al frente, calificó como «deficiente» y «poco preciso» el plan de transición presentado por los adjudicatarios, otorgándole apenas un 3,6 sobre 10, pero pese a ello siguió adelante con el contrato.

La chapuza de Montero y Redondo

Ana Redondo, actual ministra de Igualdad y sucesora de Irene Montero, también cuenta con suma responsabilidad en la chapuza de las pulseras antimaltrato. El equipo de la socialista, quien ahora dice que los fallos que «han generado alarma» se han «corregido» y que han afectado a casos «mínimos y puntuales», pidió «extremar la precaución» a casi 5.000 víctimas de maltrato mientras fallaban sus dispositivos de protección.

El pasado viernes, en declaraciones ante los medios en Valladolid, Redondo insistió en que «no hay fallo en las pulseras, que han funcionado en todo momento, funcionaron entonces y siguen funcionando y funcionarán».

Por su parte, el Partido Popular, a través de sus portavoces en el Congreso de los Diputados y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, respectivamente, han pedido responsabilidades a la titular de Igualdad. El PP ha registrado en la Cámara Baja «una moción que se va a debatir en este próximo pleno, en cuyo primer punto se va a pedir la reprobación por parte de esta Cámara a la ministra de Igualdad».