La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 22 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 680 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos podido ver cómo Catalina trata de huir con sus hijos, pero el barón de Valladares no duda en obligarla a separarse de ellos. Es más, amenaza con acabar con sus vidas si regresa. Como es de esperar, la hija del Marqués se muestra profundamente destrozada. Acto seguido, es forzada a subir a un vehículo rumbo a un destino desconocido. El barón de Valladares no tarda en reunirse con la persona que está de este plan, mientras que Adriano está inquieto por la ausencia de su mujer.

Lejos de que todo quede ahí, aumentan las sospechas respecto a Enora y su comportamiento. Es por eso que el heredero del Marquesado de Luján se arma de valor para investigar su pasado. Cada vez más irascible y con síntomas de enfermedad, Petra acaba perdiendo los nervios con Pía. Vera continúa debatiéndose entre regresar a casa o mantener su postura en palacio. Su hermano Federico decide visitarla para organizar un encuentro con su padre, mientras que la tensión con Lope aumenta de forma considerable, dadas las circunstancias. ¡No logran solucionarlo! Pía se prepara para irse a Aranjuez y lo hace profundamente destrozada por tener que separarse de su hijo. En cuanto a Leocadia, anuncia públicamente el compromiso matrimonial de Ángela con Lorenzo, dejando a toda la familia completamente descolocada y sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 681 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el anuncio del compromiso entre el Capitán de la Mata y Ángela por parte de Leocadia ha logrado desconcertar a toda la familia. Eso sí, esta noticia queda en un segundo plano tras confirmarse la desaparición de Catalina con sus hijos.

Por fortuna, los niños aparecen en el cobertizo, pero no hay rastro de la hija del marqués. En palacio, Adriano se ve sorprendido al recibir una carta de Catalina, en la que ella justifica su marcha por anteponer la seguridad de sus hijos a la de ella misma. Petra y Cristóbal han impuesto de nuevo su autoridad con la firme intención de gestionar la nueva situación de la familia.

María Fernández y el resto de sus compañeros no dudan en reprochar la ausencia de Pía, mientras que Petra continúa sufriendo fuertes molestias en el cuello. Samuel lo atribuye a su mal humor, por lo que le aconseja que se tranquilice. A pesar de todo, los síntomas no hacen más que agravarse. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.