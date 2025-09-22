No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado viernes 19 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 679 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Manuel continúa teniendo serias sospechas tras las últimas acciones de Enora. Por lo tanto, para tratar de salir de dudas, decide enfrentarla. Lo que descubre le deja completamente descolocado y sin palabras, como no podía ser de otra manera. Todo ello mientras Catalina sigue sin hacer nada por tratar de frenar las revueltas, pero una inesperada carta que llega a palacio podría cambiar su situación.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Ángela, en un alarde de valentía, se ha atrevido a salir de su habitación. A pesar de todo, lo cierto es que la reacción que tiene Leocadia, su madre, no es ni de lejos la que ella esperaba. La relación entre Vera y Lope empeora por momentos. Ella decide pedirle perdón, pero no de la forma que él desearía, ni mucho menos. Candela y Simona, por su parte, continúan profundamente ilusionadas con la posible boda de Toño y Enora. Tanto es así que no dudan en comentar a Samuel los posibles planes de la pareja. En cuanto a Ángela y Curro, continúan viviendo su relación sentimental en secreto, pero temen que sean descubiertos en cualquier momento. Al fin y al cabo, cada vez están corriendo más riesgos y el tiempo está empezando a correr en su contra. ¿Lograrán seguir ocultando este secreto que ambos mantienen?

¿Qué sucede en el capítulo 680 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 22 de septiembre?

Después de todo, los seguidores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Catalina hace todo lo que está en su mano para tratar de escapar junto a sus hijos. A pesar de los esfuerzos, nada sale como espera, puesto que el barón de Valladares no duda en obligarla a separarse de ellos, amenazando con matarlos si vuelve.

Visiblemente destrozada, la hija del Marqués de Luján es forzada a subir a un vehículo rumbo a un destino que desconoce. A solas, el Barón se reúne con la persona que está detrás de este plan. En palacio, Adriano se muestra profundamente inquieto por la extraña ausencia de su mujer. Como es de esperar, no puede evitar empezar a temerse lo peor.

Lejos de que todo quede ahí, aumentan las sospechas sobre Enora por su extraño comportamiento, por lo que Manuel se anima a investigar su pasado. Cada vez más irascible y con síntomas de enfermedad, Petra pierde los nervios con Pía. Vera continúa debatiéndose entre regresar a casa o quedarse en palacio, mientras que Leocadia anuncia a todos el compromiso matrimonial de Ángela con Lorenzo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.