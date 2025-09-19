No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 18 de septiembre, los espectadores van a poder disfrutar del capítulo 678 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo el barón de Valladares no ha dudado un solo segundo en presionar a Catalina a abandonar el palacio. Es más, no ha dudado un solo segundo en amenazar la seguridad de sus hijos. ¡Es evidente que no tiene límites! La hija del marqués siente muchísimo miedo y rabia, hasta tal punto que empieza a contemplarse la posibilidad de marcharse, pero Adriano y el resto no entienden el origen de su decisión.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Manuel tiene serias sospechas de que Enora está ocultando información. Y todo porque ve ciertas actitudes extrañas en ella. Petra está cada vez más irascible, hasta tal punto que no duda en sembrar tensión entre el servicio. En la cocina, crecen los rumores respecto a una posible boda entre Toño y Enora, y la ilusión invade a Simona. Inmersa en su crisis, Vera no duda un solo segundo en rechazar la ayuda de sus amigos. En cuanto a Pía, se ha quedado completamente sin palabras al recibir una noticia verdaderamente devastadora, como es su traslado a Aranjuez. Lo que más le duele es que va a tener que separarse de su hijo. Curro y Ángela continúan viviendo su amor en secreto, mientras que Lorenzo insiste a Leocadia en que concrete su boda con Ángela. Además, deja caer que entre la joven y Curro existe algo más que una amistad.

¿Qué sucede en el capítulo 679 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 19 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo, inevitablemente, Manuel continúa sospechando de las acciones de Enora. Es por ello que no duda en enfrentarla, y lo que descubre le deja completamente atónico. Catalina continúa sin hacer nada para frenar las revueltas.

Aun así, la llegada de una importante carta a palacio podría cambiar la situación de la hija del Marqués. En un alarde de valentía, Ángela se va a atrever a salir de su habitación. La reacción de Leocadia no es, ni de lejos, la que esperaba. La relación entre Vera y Lope no mejora. Ella trata de pedirle disculpas, pero no de la forma que a él le gustaría.

Candela y Simona continúan muy ilusionadas con la boda de Toño y Enora, tanto es así que no dudan en confesar a Samuel los planes de la pareja. Ángela y Curro siguen viviendo su amor en secreto, pero tienen mucho miedo de ser descubiertos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.