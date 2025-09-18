No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 17 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 677 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Catalina se niega en rotundo a dar su brazo a torcer. Aun así, eso no impide que Leocadia trate de manipularla vilmente. Santos continúa haciendo de las suyas, al encomendar a Ricardo los trabajos más duros. Todo ello mientras Pía hace todo lo que está en su mano para tratar de interceder, apelando al lado emocional de Cristóbal. Pero no consigue lo que se propone, ni de lejos.

Lejos de que todo quede ahí, Lope y Vera no pueden evitar tener emociones verdaderamente contenidas tras su sonada ruptura. La doncella no duda un solo segundo en tener feos gestos con sus compañeros, mientras que Manuel y sus ayudantes no han dudado en dar sus primeros pasos con la nueva empresa. De esta manera tan concreta, no dudan un solo segundo en reunirse para tratar de ver qué es lo primero que van a diseñar. Por si fuera poco, somos testigos de cómo la ambición del barón de Valladares parece no tener límites, ni mucho menos. Por ese mismo motivo, no duda un solo segundo en cruzar una línea roja en su siguiente amenaza. Algo que va a dejar a Catalina completamente descolocada, pero también muy preocupada. Es consciente de que el Barón parece no tener límites.

¿Qué sucede en el capítulo 678 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 18 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el barón de Valladares presiona a Catalina para que abandone el palacio tras amenazar la seguridad de sus dos hijos. Como no podía ser de otra manera, al sentirse repleta de miedo y rabia, la hija del Marqués de Luján contempla la posibilidad de marcharse.

Aun así, como es de esperar, Adriano y los demás no comprenden su decisión. Manuel tiene sospechas de que Enora oculta información al verla actuar de forma extraña. Todo ello mientras Petra se muestra cada vez más irascible, tanto es así que siembra la tensión entre los miembros del servicio.

En la cocina empiezan a crecer los rumores sobre la posible boda de Enora y Toño. La ilusión invade a Simona, como no podía ser de otra manera. Inmersa en su crisis, Vera rechaza la ayuda de sus amigos, mientras que Pía ha recibido la devastadora noticia de que va a ser trasladada a Aranjuez, por lo que va a tener que separarse de su hijo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.