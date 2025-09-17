La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 16 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 676 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos podido ver cómo el barón de Valladares no ha dudado en dejar claro a Catalina que debe marcharse ella sola, sin su marido ni sus hijos. Como es de esperar, la hija del Marqués se niega en rotundo a dar ese paso. Todo ello mientras los rumores del origen del levantamiento de los trabajadores de las fincas señalan a Catalina. La joven no duda en defenderse atacando a Martina y al resto de la familia.

Lejos de que todo quede ahí, Ángela está harta de estar encerrada. Tanto es así que ha pedido a Leocadia que permita que un médico la vea para que dictamine que está bien. La señora de Figueroa acaba accediendo a esa petición. Todo ello mientras Cristóbal reconoce ante Ricardo que se la tiene guardada por haber pedido al heredero del Marquesado de Luján que mediara por ellos. Por si fuera poco, el antiguo mayordomo niega en rotundo que fuera así. Samuel se rompe por completo a ver a Pía limpiando los suelos, mientras que Petra continúa con molestias. La ama de llaves ha ido al médico y le ha dicho que tiene tortícolis, mientras que Candela y Simona se dan cuenta del mal humor de Lope. Es por eso que intentan indagar provocando una discusión entre Vera y el lacayo. ¡Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, qué duda cabe!

¿Qué sucede en el capítulo 677 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 17 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Catalina se niega en rotundo a dar su brazo a torcer. Pero eso no impide que la señora de Figueroa trate de manipularla. Santos no duda un solo segundo en encomendar a Ricardo los trabajos más duros.

Todo ello mientras Pía hace todo lo que está en su mano para tratar de interceder, apelando a la parte emocional de Cristóbal. Lope y Vera, tras su ruptura, tienen las emociones contenidas. La doncella tiene gestos feos también con sus compañeros, mientras que Manuel y sus ayudantes dan sus primeros pasos con la nueva empresa.

De esta forma, deciden qué será finalmente lo primero que van a diseñar. La ambición del barón de Valladares parece no tener fin y, por ese mismo motivo, cruza una línea roja en su siguiente amenaza. ¿En qué consiste, exactamente? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.