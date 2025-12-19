Abascal cierra la campaña de Extremadura con un mensaje para Sánchez: «Pronto estará en la cárcel»

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha estado presente este viernes en el acto de cierre de campaña de su formación para las elecciones de Extremadura que se celebran este domingo. El líder nacional del partido ha aprovechado su intervención para mandar un mensaje al PSOE y a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, rodeados de escándalos, especialmente en las últimas semanas, por diferentes casos de corrupción y acoso sexual en el seno del partido. «Pronto estará en la cárcel», ha asegurado Abascal sobre el líder socialista, ya que Vox se encargará de «sentarlo en el banquillo».

«Está atornillado en La Moncloa para protegerse y no asumir sus responsabilidades criminales», ha señalado Abascal. El líder de Vox ha recordado que los tres que acompañaban a Sánchez en la campaña de las primarias socialistas de 2017 ya están en la cárcel por presuntos casos de corrupción: José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número dos del PSOE, su ex asesor Koldo García y Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Los tres ayudaron a Sánchez a ganar las primarias que le hicieron líder de los socialistas.

Abascal también ha recordado que Sánchez no conocía a ninguno de ellos en el plano personal. «Kilómetros y kilómetros poniendo gasolina con el dinero de los prostíbulos (en referencia a los negocios del suegro de Sánchez) y dice que no les conocía. Venga ya, ¿de qué iban hablando, de teoría política?», se ha preguntado el líder de la formación de Bambú.

El presidente de Vox, que se ha volcado con la campaña por Extremadura, ha aprovechado su intervención para criticar «el bipartidismo» que han representado PSOE y PP. Abascal ha comparado ambos partidos, que son «lo mismo», por los múltiples casos de corrupción en los que se han visto involucrados. «Tenemos enfrente la corrupción de unos y de otros», ha dicho Abascal desde el Palacio de Congresos de Badajoz, donde su partido celebrara el acto de cierre de campaña.

Abascal ha vinculado el bipartidismo y el turnismo en el poder de PP y PSOE como los principales culpables de los problemas de Extremadura. «Han condenado a esta tierra al exilio, al abandono», ha asegurado el líder de Vox, que siempre ha defendido que su partido es el único que defiende a los agricultores y trabajadores del campo.

El presidente de Vox ha enumerado los diferentes problemas de la región: las listas de espera, «el colapso» de una sanidad universal «incluso para el que no ha trabajado, ni cotiza y está ilegal», que las ayudas sociales «no llegan» a los españoles, las dificultades para acceder a una vivienda y el «desalentador futuro» para los jóvenes, entre otros.

El líder de la formación de Bambú se ha referido al PP y al PSOE como «estafadores» y ha recordado una vez más que «discuten en España» pero pactan «lo mismo en Bruselas». Abascal ha puesto también el foco en el Pacto Verde de la Unión Europea, que «condena» a agricultores y ganaderos como los de Extremadura. También ha criticado la «inseguridad» que sufren las mujeres españolas por la inmigración «masiva», la «destrucción» de la educación por el «adoctrinamiento» a los menores y la «condena» a la libertad de los empresarios, de expresión y de conciencia.