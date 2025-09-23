La UE replica a Trump sobre el uso del paracetamol: «No hay pruebas que lo vinculen con el autismo»

La Unión Europea ha replicado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el uso del paracetamol durante el embarazo. La UE ha defendido su postura basada en hechos científicos y evidencia sólida, negando cualquier relación demostrada entre el uso de este medicamento y el desarrollo de autismo.

En una rueda de prensa en Bruselas, Olof Gill, portavoz adjunto de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido que la Unión Europea basa su política sanitaria en la «evidencia científica demostrable» y que este principio es fundamental para todas sus políticas.

Gill destaca que los europeos cuentan con «sistemas sanitarios de alta calidad» y recordó que el paracetamol es un medicamento «autorizado y vigilado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que aplica controles muy estrictos a todos los productos médicos comercializados en el mercado de la UE».

Por su parte, Eva Hrncirova, portavoz comunitaria de Sanidad, detalló que la EMA no se ha encontrado «ninguna prueba» que vincule el consumo de paracetamol durante el embarazo con el desarrollo de autismo en los bebés. Añadió que tanto la EMA como los Estados miembros supervisan «de manera regular» todos los medicamentos en el mercado común, incluyendo el paracetamol, y cuentan con datos actualizados que permitirían tomar medidas inmediatas si se detectaran riesgos.

Hrncirova subrayó que los datos recopilados sobre mujeres que utilizaron paracetamol durante la gestación «no muestran indicios de riesgos de malformaciones ni para el feto ni para los recién nacidos». Por ello, insistió en que no hay necesidad de modificar las recomendaciones actuales de la UE sobre el uso de este medicamento, aunque recalcó que, como cualquier fármaco, debe administrarse siguiendo las indicaciones médicas.

Trump y el paracetamol

Donald Trump, afirmó este lunes que el consumo de paracetamol durante el embarazo podría estar vinculado a un «mayor riesgo de que los bebés desarrollen autismo».

Trump sugirió que este medicamento, ampliamente utilizado para aliviar dolor y fiebre, podría tener efectos negativos sobre el desarrollo neurológico de los recién nacidos si se consume durante la gestación.