Trump asegura que ha alcanzado un acuerdo con Xi Jinping para la venta de TikTok

La llamada más anticipada por los mercados financieros este viernes duró apenas una hora: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, han alcanzado un acuerdo provisional para finalizar la venta de la red social, TikTok, propiedad de la china, ByteDance. En este sentido, ambos líderes han acordado un cara a cara en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico el próximo 31 de octubre.

«Acabo de terminar una llamada muy productiva con el presidente Xi de China,» ha anunciado Trump a través de su red social, Truth Social, este viernes. «Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok». La viral red social TikTok fue rescatado a inicios del segundo mandato de la Administración de Trump y desde entonces, una de las estrategias clave de la Casa Blanca ha sido adquirir la compañía de su dueño chino.

Aunque Washington esperaba alcanzar un acuerdo con Pekín para comprar TikTok tras la llamada, otro tema de importancia sobre la mesa era un acuerdo comercial entre ambos países para suavizar las hostilidades entre ambas superpotencias. Las conversaciones entre Estados Unidos y China aún no han rendido frutos después de varias rondas de negociaciones en distintas capitales europeas: Ginebra, Londres, Estocolmo y por último, en Madrid.

Por otro lado, los medios estatales chinos han transmitido un tono distinto con respecto a la llamada. Xinhua News Agency, una agencia china de noticias oficial del Partido Comunista Chino, solo ha anunciado tras la llamada que «el Gobierno chino respeta la voluntad de las empresas» y que acoge que estas «lleven a cabo negociaciones comerciales de acuerdo con las reglas del mercado que se ajusten a las normativas chinas».

La tregua arancelaria entre Estados Unidos y China caducará a inicios de noviembre.